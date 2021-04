secretário-adjunto de Turismo desde janeiro, Cunha assume o lugar de Flávio Rosa, que deixou o governo há dez dias por motivos pessoais. Divulgação

Por Renata Cristiane

Publicado 15/04/2021 19:36

O empresário Carlos Cunha foi anunciado pelo prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, como novo secretário de Turismo, Esporte e Lazer do município. Então secretário-adjunto de Turismo desde janeiro, Cunha assume o lugar de Flávio Rosa, que deixou o governo há dez dias por motivos pessoais.

Ex-superintendente de Indústria e Comércio da Secretaria de Turismo (2018), Carlos Cunha é empresário do setor hoteleiro em Cabo Frio. Por oito anos foi presidente da Associação de Hotéis da cidade, e por dois anos foi presidente fundador do Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e Restaurantes.

Para a nova função de secretário de Turismo, Esporte e Lazer, ele já possui algumas prioridades. Uma das principais metas é auxiliar o setor turístico a sobreviver na crise imposta pelo coronavírus, através de um turismo sustentável e seguro.

“Em breve vamos lançar o calendário de eventos deste ano, que já está pronto, com atividades para o segundo semestre. Todos os eventos respeitarão as normas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. São atividades voltadas para o comércio e para o trade, visando aumentar o faturamento desses setores sem impactar na ocupação dos leitos dos hospitais. Também estamos muito focados na recuperação dos pontos turísticos e na elaboração de novos atrativos. Já temos, inclusive, alguns prontos para lançar assim que possível”, conta ele.

No esporte, o foco é promover eventos que gerem emprego e renda para a população, e retomar projetos esportivos de cunho social.

“Na semana que vem já vamos abrir alguns espaços para a prática de exercícios. Nos ginásios de Tamoios e do Jardim Esperança, no complexo Araci Machado e no Estádio Correão, estamos projetando o retorno de escolinhas de futsal, futvolei, futebol de campo, aulas de zumba, circuito funcional de educação física, entre outras atividades, para trazer a população de volta os espaços públicos, sempre com orientação dos profissionais da secretaria-adjunta de Esporte”, planeja.

Outra novidade que o novo secretário está trazendo é o lançamento de uma série de vídeo-aulas de atividades físicas, que as pessoas poderão fazer em casa.

“Essas aulas serão transmitidas pelas redes sociais da Prefeitura. Serão exercícios físicos gravados em diversos pontos turísticos de Cabo Frio, e que as pessoas poderão fazer em suas casas, com orientação de profissionais de educação física da Secretaria de Esportes”, anunciou Carlos Cunha.

O novo secretário lembrou, ainda, que já tem em mãos um levantamento de todos os equipamentos, tanto turísticos como esportivos, incluindo as necessidades de reforma de cada um, e que já vai dar início aos processos para as licitações necessárias.