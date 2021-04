A prefeitura disse que recebeu 1.441 ampolas de medicamentos que compõem o ‘kit intubação’ do Governo do Estado Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 16/04/2021 17:55 | Atualizado 16/04/2021 17:57

A Prefeitura de Cabo Frio informou nesta sexta-feira (16), que o estoque de medicamentos utilizados para a intubação de pacientes no município é suficiente para, aproximadamente, apenas os próximos 30 dias. A situação de desabastecimento do ‘kit intubação’ já preocupa em diversas cidades do país.



O aumento das internações em UTI, causado pela pandemia do coronavírus, vem gerando a escassez dos medicamentos, como analgésicos, bloqueadores neuromusculares e hipnóticos. Já há relatos de pacientes que acordaram durante o processo de intubação.



Essas medicações tem como objetivo deixar o paciente sedado, sem dor e com a musculatura paralisada, para que o procedimento seja realizado em segurança tanto para o paciente quanto para a equipe médica.



O ‘kit intubação’ é utilizado de forma contínua durante a internação, o que pode chegar a meses em um único paciente. E não são apenas pacientes da Covid-19 que precisam da medicação.



Os itens também são utilizados em procedimentos cirúrgicos, endoscopias e colonoscopias. Além do uso para manter o paciente sedado em ambiente de terapia intensiva.



A prefeitura de Cabo Frio, em nota, disse que recebeu 1.441 ampolas de medicamentos que compõem o ‘kit intubação’ do Governo do Estado no dia 7 de abril.



Ainda conforme o município, a Secretaria Municipal de Saúde abriu um processo de cotação eletrônica para aquisição emergencial desses insumos.



Segundo último boletim epidemiológico de Cabo Frio, divulgado nesta sexta-feira (16), o município tem 8.993 casos confirmados de covid-19, sendo 441 óbitos, no entanto, ainda mais cinco casos estão em investigação. Com relação a ocupação de leitos nos hospitais públicos e privados: UPG+UTI: 46/53 = 87%; enfermaria: 20/39 = 51%. Na rede pública: UPG: 15/20 = 75%; Enfermaria: 11/22 = 50% (dia anterior 50%). Rede privada: UTI: 31/33 = 94% (dia anterior 94%); Enfermaria: 09/17 = 33% (dia anterior 65%).

RIO USA SEDATIVOS DE UNIDADES VETERINÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES COM COVID-19



A situação de escassez dos ‘kits intubação’ na capital carioca é alarmante.



Sedativos do Centro de Controle de Zoonoses do Rio, analgésicos e anestésicos foram levados para o Hospital Ronaldo Gazolla, unidade referência para o tratamento da Covid-19 na rede municipal.



Os remédios, que não são de uso exclusivo veterinários, foram remanejados para suprir a falta dos insumos no local de atendimento, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.