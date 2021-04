Ela aplicava golpes em aplicativos de compra e vendas. Um os crimes foi praticado em Cabo Frio. Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 16/04/2021 20:21

Uma mulher identificada como Bruna Marques Drumond foi indiciada pelo crime de estelionato após ser identificada por agentes da 21ª DP de Bonsucesso. Ela aplicava golpes em aplicativos de compra e vendas. Um os crimes foi praticado em Cabo Frio.

Conforme o delegado titular da 21ª DP, Hilton Alonso, Bruna Marques visava Iphones pelo alto valor de mercado.

“Ela procurava pessoas vendendo Iphone, entrava em contato e começava as negociações. Encontrava a vítima e mandava um comprovante de DOC agendado para dias a frente. Com o comprovante na mão, quem estava fazendo a venda acreditava e entregava o celular, depois ela cancelava o agendamento e a pessoa ficava sem o dinheiro”, explica o delegado.

O caso ocorrido no município cabo-friense foi em janeiro de 2020. Na ocasião, a vítima foi enganada quando Bruna enviou um print de pagamento pelo aparelho anunciado. Porém, o documento foi digitalmente alterado e se tratava apenas de um agendamento de pagamento, que foi cancelado logo depois.

De acordo com a Polícia Civil, a acusada também chegou a furtar um Iphone XS Max no valor de R$4.300. Na oportunidade, ela marcou de encontrar com a vítima, do Rio de Janeiro, para realizar a compra do celular e, ao fazer o pagamento, ela fugiu com o aparelho.

Durante as negociações, a criminosa teria combinado que faria um depósito na conta bancária da vendedora, no momento da entrega do aparelho. Ao encontrar com a vítima, Bruna passou a ganhar tempo para efetuar a transação. A vendedora foi até uma padaria para comprar água e deixou uma bolsa com o aparelho e pertences dentro do carro. Quando voltou, a estelionatária havia fugido sem efetuar o pagamento.

A vítima afirmou para a polícia que acabou pegando um documento de Bruna sem querer no interior do veículo, o que facilitou na identificação da criminosa.