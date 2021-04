De acordo com o delegado Carlos Eduardo, após uma discussão, Lucas teria matado o sargento Laudenir Oliveira, de 49 anos. Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/04/2021 17:47

Um homem identificado como Lucas Luiz Ribeiro, de 26 anos, foi preso na noite deste domingo (18), em Cabo Frio, por policiais da 126 DP. Ele é acusado de matar um sargento do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o delegado titular da 126 DP, Carlos Eduardo, após uma discussão na praça do Moinho, no bairro Peró, Lucas teria matado o sargento Laudenir Oliveira, de 49 anos. O crime aconteceu no dia 25 de janeiro de 2016 e o militar morreu na hora.

O sargento Laudenir era lotado no 18º GBM e atuava em São Pedro da Aldeia.

Ainda conforme a Polícia Civil, o acusado foi capturado nas proximidades do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, após levantamento de dados setor de inteligência.

Contra Lucas havia um mandado de prisão condenatória pelo crime de Homicídio Qualificado, expedido pela comarca de Cabo Frio.