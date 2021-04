População da Região dos Lagos, em especial de Cabo Frio, está indignada com a falta de energia por mais de 24h. O problema é constante. Sabrina Sá (RC24h)

Por Renata Cristiane

Devido à falta de energia elétrica, que perdura desde a manhã desta terça (20), moradores e comerciantes realizaram protestos no final da tarde desta quarta (21) em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Manifestantes fecharam a Estrada Velha Estrada de Búzios, no Jardim Esperança. Pneus e pedaços de madeiras foram colocados no local, interditando a estrada e causando engarrafamento. Populares afirmam que foram realizadas várias tentativas de contato com a Enel, mas não obtiveram nenhuma resposta de quando o problema seria resolvido. “As coisas estão estragando, estamos com crianças pequenas dentro de casa e não resolveram nada! (…) Hoje a gente fechou para ver se eles vão vir fazer alguma coisa aí pela gente.”, disparou um manifestante.

No início da noite, por volta das 19h, moradores da região do Jardim Peró também iniciaram um protesto. Com a rua completamente no escuro, populares obstruíram a pista utilizando pneus, peças de carro e galhos de árvore. O trânsito ficou complicado. Moradores de outros bairros como Jacaré, Braga e São Cristóvão também denunciaram a falta de luz em grande parte do local. Outras reclamações de falha no fornecimento de energia atingiram mais municípios como Búzios, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.

Em resposta ao O Dia, a Enel Distribuição afirmou que, devido às chuvas e ventos acima de 70km/h que impactaram o estado nesta terça-feira (20), o fornecimento de energia foi interrompido para alguns clientes em Búzios, Cabo Frio e São Pedro de Aldeia.

