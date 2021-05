A vítima e o estuprador foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Internet

03/05/2021

Um homem foi detido após estuprar uma adolescente de 14 anos na manhã da última sexta-feira (30), em uma residência no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Polícia Militar receberam uma denúncia sobre o crime e foram verificar. Ao chegarem no local, os policiais foram atendidos pelo acusado, que estava vestindo um roupão. Indagado se havia outra pessoa na residência, ele disse que a “sobrinha” estava no local.

A PM entrou na casa e encontrou a vítima sentada no chão, com os cabelos molhados e chorando. A menina contou aos policiais que o criminoso havia abusado sexualmente dela, colocando o dedo na vagina e ficando nu, além de acariciar os seios.

A vítima e o estuprador foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cabo Frio (DEAM) e o Conselho Tutelar foi acionado.

Segundo a delegada titular da DEAM, Waleska Garcez, o caso não foi registrado como flagrante, já que não havia nenhuma testemunha.

“Foi instaurado o inquérito e estamos apurando o caso. A vítima já tem 14 anos, então foi tipificado como estupro”, explicou Garcez.