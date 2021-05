Cabo Frio atingiu 500 óbitos no fim de semana desde início da pandemia. Só esse ano foram 289 mortos. Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 03/05/2021 20:54

Abril foi considerado o mês mais letal desde o início da pandemia do coronavírus, em março de 2020, segundo dados do Ministério da Saúde. Na Região dos Lagos, o número de mortos somente neste ano, já superou o do ano passado.

Em dez meses de pandemia em 2020, entre março e dezembro, foram 1.245 pessoas mortas em decorrência da Covid-19 nas dez cidades da chamada Costa do Sol. Em apenas quatro meses de 2021, entre janeiro e abril, 1.337 pessoas já foram ceifadas pela doença. São 2.582 moradores da Costa do Sol que tiveram as vidas interrompidas em pouco mais de um ano.

As cidades que, sozinhas, registraram mais óbitos nesse ano em relação a 2020 foram Arraial do Cabo, com 29 mortos em 2020 e 37 em 2021; Cabo Frio com 211 e 289 óbitos respectivamente; Macaé com 232 no ano passado e 288 nesse ano; Rio das Ostras com 142 mortes em 2020 e 209 em 2021; e São Pedro da Aldeia, com 93 e 121 óbitos.

Em Araruama foram 158 mortos pelo coronavírus em 2020 e 130 em 2021. Já em Armação dos Búzios, os números são 30 no ano passado e 26 nesse ano. Iguaba Grande tem a marca de 48 e 40 óbitos respectivamente. Maricá já perdeu 195 vidas em 2020 e 137 em 2021.

Saquarema é a cidade que menos registrou óbitos neste ano: 60 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, enquanto 107 foram vítimas fatais no ano passado.