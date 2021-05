Corpo foi encontrado nas pedras. Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (6), após cair das pedras do alto de um morro, que fica nas encostas da Praia das Conchas, no bairro Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O corpo da vítima foi localizado por banhistas próximo à Cabana do Pescador, local também conhecido como Casa do Tufão (cenário da novela Avenida Brasil). Agentes da postura foram acionados no local e, em seguida, a Guarda Marítima Ambiental (GMA).

A principal suspeita é que o homem, identificado apenas como Nilson, tenha cometido suicídio. Segundo informações da GMA, ele teria terminado um relacionamento recentemente. A família esteve no local fazendo o reconhecimento do corpo.

A vítima era conhecida como ‘Gordinho’, vendedor de ovos pela região. No alto das pedras foram localizados uma garrafa de cerveja e celular. A perícia ainda será realizada.

O corpo foi removido para o IML de Macaé e a ocorrência registrada na 126 DP.