Por O Dia

Publicado 09/05/2021 21:04

Uma festa clandestina foi encerrada na noite deste sábado (8), pelas equipes de fiscalização da Prefeitura de Cabo Frio. O evento estava sendo realizado em um camping na Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Jacaré.

Agentes foram até o local por volta da meia-noite, deste domingo, após receberem diversas denúncias da festa que foi divulgada nas rede sociais.

O responsável pelo evento não estava na festa Divulgação

O evento, de acordo com os fiscais, estava previsto para encerrar nesta manhã, infringindo o decreto. Todos no local também não faziam o uso da máscara.O responsável pelo evento não estava na festa, entretanto, as equipes da prefeitura informam que o camping será autuado. Além deste evento, um bar na Vila Nova foi autuado por descumprir o horário de fechamento, previsto no Decreto.