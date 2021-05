A vacinação com Coronavac foi suspensa por falta do imunizante Arquivo

Por Renata Cristiane

Publicado 13/05/2021 20:43

A Prefeitura de Cabo Frio divulgou um comunicado nesta quarta (12), dizendo que a aplicação da segunda dose da Coronavac será suspensa nesta quinta-feira (13), devido a quantidade insuficiente enviada pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Estado de Saúde.



De acordo com a nota emitida, o estoque reduzido do imunizante impede o cumprimento do calendário de vacinação, portanto, a partir desta quinta (13), apenas acamados que estão no período da segunda aplicação vão ser vacinados.



A Prefeitura afirma ainda que, assim que um novo quantitativo de doses chegar ao município, a campanha de imunização será retomada.

Na atualização dos dados sobre a pandemia desta quinta-feira (13), foram 10 mortes por Covid-19 nas últimas 24h. Ao todo são 10.146 casos confirmados, sendo 538 óbitos e 8.866 pacientes curados; 20.208 casos suspeitos e 12 óbitos sob investigação.