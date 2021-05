Por O Dia

Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que atuam na rede municipal de saúde de Cabo Frio vão receber um abono de R$500,00 em comemoração à semana da Enfermagem. O valor começou a ser depositado nessa sexta (14), e vai cair na conta no sábado (15).

1.377 profissionais receberão o benefício, que foi anunciado através de um vídeo postado nas redes sociais a Prefeitura.

“No combate ao Coronavírus, estamos todos envolvidos. Mas há um setor muito especial na área da saúde que tem se dedicado com toda sua energia a vencer essa batalha. São os nossos enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem. Por essa razão, o município de Cabo Frio, demonstrando uma gratidão imensa por todos, definiu que os 1.377 profissionais estarão recebendo um abono na sua conta bancária”, disse o Prefeito José Bonifácio (PDT).

O depósito vem como forma de agradecimento aos profissionais da saúde que, desde o início da pandemia em 2020, trabalham na linha de frente conta o vírus.

“É uma manifestação simples, mas é a forma, também, de expressar nossa gratidão. Muito obrigado a todos pela sua dedicação por toda a população de Cabo Frio”, agradeceu o Prefeito.