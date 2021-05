Assim que os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol chegaram à Rua Pau Brasil, esquina com a Rua Polo Norte, observaram diversas espécies de árvores com características nativas derrubadas ao solo. Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane & Letycia Rocha

Publicado 17/05/2021 16:03

Uma denúncia feita ao programa Linha Verde – canal específico do Disque Denúncia voltado para denunciar crimes contra o meio ambiente – sobre um terreno em Cabo Frio, na região dos Lagos, na qual homens vinham utilizando motosserras para cortar árvores e transportando tocos de madeira no interior de um veículo, levou policiais militares a constatarem neste sábado (15) o desmatamento em uma área de 2.500 metros quadrados em Unamar.

Assim que os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol chegaram à Rua Pau Brasil, esquina com a Rua Polo Norte, observaram diversas espécies de árvores com características nativas derrubadas ao solo. O local está inserido no interior da zona de amortecimento do Parque Municipal Mico Leão Dourado.

Diversas espécies nativas Letycia Rocha (RC24h) Foram realizadas buscas no entorno a fim de identificar o responsável, mas os policiais só conseguiram obter a informação de que o mesmo pratica o crime aos fins de semana, mas que neste sábado, ele ainda não havia aparecido.Diante dos fatos, a equipe da 8ª UPAm procedeu à 126ª DP onde a ocorrência foi registrada com base nos artigos 38 e 48 da lei de crimes ambientais.

Desmatamento em área de parque municipal Letycia Rocha (RC24h)

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, ou ainda pelo site do Disque Denúncia. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.