Nos últimos 45 dias, a 126 DP realizou a prisão de três homens investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 18/05/2021 15:16 | Atualizado 18/05/2021 15:49

No Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, policiais civis da 126 DP de Cabo Frio, na Região dos Lagos, prenderam um homem pelo crime de estupro de vulnerável, nesta terça-feira (18).

De acordo com o delegado titular da distrital, Carlos Eduardo, o acusado foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca cabo-friense.

Publicidade

Após as investigações, foi constatado que o autor do crime abusou sexual do filho de um amigo da família, “quando fora acolhido para dormir na casa dele”.

Além disso, segundo a Polícia Civil, o homem é reincidente específico pela prática de estupro de vulnerável. Ele já havia sido condenado pela 1ª Vara Criminal de Cabo Frio e estava foragido deste a expedição do mandado de prisão condenatória, que também foi cumprido nesta terça-feira.

Publicidade

Nos últimos 45 dias, a 126 DP realizou a prisão de três homens investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes.