O edital foi publicado nesta segunda-feira (17), na edição Nº 199 do Diário Eletrônico Oficial. Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 16:54

Para atender ao início do ano letivo de 2021, que vai começar no próximo dia 24, a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, vai abrir processo para a contratação temporária emergencial de profissionais da Educação. As inscrições serão realizadas na quarta-feira (19) e quinta-feira (20), diretamente no site da Secretaria Municipal de Educação.

O edital foi publicado nesta segunda-feira (17), na edição Nº 199 do Diário Eletrônico Oficial. As vagas disponíveis são para Professor Docente I, Professor Docente II, Professor-Orientador Educacional, Professor-Inspetor Escolar, Professor-Supervisor Escolar, Agente Administrativo e Secretário Escolar.

Publicidade

Nesta modalidade de contratação, os profissionais selecionados assinarão contratos temporários com duração até 30 de julho deste ano. A intenção é admitir pessoal para atender a demanda da Rede Municipal no início do ano letivo de 2021, enquanto está em andamento o Processo Seletivo Simplificado, cujo objetivo é a criação de cadastro de reserva para contratação temporária de profissionais da Educação Básica. Os candidatos podem concorrer aos dois editais simultaneamente.

O ano letivo de 2021 da rede municipal de Cabo Frio vai começar na segunda-feira que vem, de forma não presencial, devido à pandemia do coronavírus. O calendário para o processo de contratação emergencial da Secretaria de Educação prevê dois dias de inscrição, totalmente gratuita, e a lista de classificação será divulgada no dia 20.

Publicidade

Segundo o secretário municipal de Educação, Flávio Guimarães, a realização dos dois processos (emergencial e simplificado) foi discutida e acordada com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

“Os contratos do edital emergencial terão validade até 30 de julho deste ano, conforme entendimento firmado em reunião realizada na quinta-feira passada, dia 13, com representantes do Ministério Público do Estado do Rio Janeiro, podendo ser encerrados em período anterior, em virtude das convocações do Processo Seletivo Simplificado 2021. Do total de candidatos efetivamente convocados para contratação, serão reservados 5% para pessoas com deficiência (PCD)”, explica o secretário.

Publicidade

No ato da convocação, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os documentos pessoais, os referentes à habilitação escolhida, e os de comprovação de experiência no cargo ao qual concorre.

O edital completo está disponível neste link.