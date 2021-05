Mulher segura frasco rotulado como de vacina contra Covid-19 em frente a logo da Pfizer em foto de ilustração.30/10/2020 REUTERS/Dado Ruvic REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 18:25

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu, na noite de terça-feira (18), 57.330 doses da vacina Pfizer contra Covid-19. Após pactuação com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), ficou definido que o lote será distribuído para municípios do estado com população acima de 150 mil habitantes. Dessa forma, Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi uma das 19 cidades selecionadas para receber o imunizante.

– É importante continuarmos avançando no calendário vacinal, porém a vacina da Pfizer requer algumas exigências para ser distribuída. Até a próxima terça-feira, faremos toda a logística de entrega desses imunizantes aos 19 municípios selecionados – afirmou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.

Publicidade

O Ministério da Saúde enviou ofício aos estados esclarecendo que, de acordo com as novas orientações sobre o armazenamento da vacina e a necessidade de ampliação do calendário vacinal, o imunizante da Pfizer poderá ser distribuído para cidades que estejam a até duas horas e meia de distância da capital. O documento também reforça a importância de as doses serem destinadas a municípios que tiverem recebido a capacitação da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações sobre logística e uso dessa vacina nos dias 17 e 18 de maio.

De acordo com o ofício, a logística de transporte e o armazenamento nas centrais de rede de frio deve ser na faixa de -15°C a -25°C, no período máximo de 14 dias. Já para o armazenamento nas unidades de saúde, as vacinas devem permanecer entre 2°C e 8°C. Nesse caso, o imunizante tem durabilidade de cinco dias. Após aberto, o vidro de seis doses deve ser utilizado integralmente em no máximo seis horas.

Publicidade

As doses ficarão armazenadas em câmara fria da SES e serão distribuídas em pequenos lotes aos municípios, com agendamento prévio das pessoas a serem vacinadas, para evitar o desperdício de doses do imunizante.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES está em discussão com o Cosems para orientar sobre o uso correto da vacina da Pfizer. Além disso, a Secretaria reforça a importância de se aplicar essa vacina exclusivamente em unidades de saúde, considerando o preparo e a conservação do imunizante.

Publicidade

Outras 18 cidades do estado estão incluídas para receberem essa remessa. São elas: Macaé, Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda.