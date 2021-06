O prefeito quebrou o nariz e o vereador levou forte pancada na cabeça que chegou a cair no chão. - Arquivo

O prefeito quebrou o nariz e o vereador levou forte pancada na cabeça que chegou a cair no chão. Arquivo

Por Renata Cristiane

Publicado 21/06/2021 14:29 | Atualizado 21/06/2021 15:00

Na manhã desta segunda-feira (21), na Região dos Lagos, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, e o vereador Davi Souza (PDT), foram atingidos por uma placa de madeirite enquanto fiscalizavam obras do Monumento do Pescador, no Canal do Itajuru. O acidente foi causado devido à forte ventania na orla. A informação foi divulgada através de uma nota da Prefeitura.



O prefeito cabo-friense foi atingido no rosto, chegando a desmaiar e quebrou o nariz, provocando bastante sangramento. O susto foi grande. Bonifácio acabou sendo encaminhado ao Hospital Santa Izabel, onde foi medicado, e segue em observação. Ele está lúcido e despachando normalmente do leito hospitalar. Pelo telefone, ele disse que sequer percebeu o momento que foi atingido. Acordou no hospital sem entender direito o que tinha acontecido, mas que agora já está bem e espera ser liberado do hospital ainda nesta segunda-feira (21).

O secretário de Meio Ambiente, Juarez Lopes só sofreu ferimentos de raspão Renata Cristiane RC24h Quanto ao vereador Davi Souza, pelo telefone, disse que a pancada foi tão forte, que chegou a derrubá-lo no chão. No momento, o parlamentar revelou que sente fortes dores de cabeça, por isso, passou por uma tomografia e aguarda o resultado, mas apesar do incidente, está bem. Já o secretário Juarez Lopes foi atingido de raspão e não precisou ser medicado.