A limpeza aconteceu de forma manual, desde a área que banha o bairro Jacaré até o Porto do CarroDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 19:00

Neste fim de semana, a Colônia de Pesca Z-4, de Cabo Frio, em parceria com a Associação de Pescadores de Barragem e o projeto Mar Sem Lixo, realizou um mutirão de limpeza às margens da Lagoa de Araruama, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Cerca de 3 toneladas de resíduos foram recolhidas. O material coletado foi retirado pela Comsercaf e encaminhado para o aterro sanitário Dois Arcos. A ação contou com o apoio da Prolagos, concessionária de água e esgoto da cidade.

A limpeza aconteceu de forma manual, desde a área que banha o bairro Jacaré até o Porto do Carro. Em um outro ponto, onde ficam os manguezais, os pescadores contaram com o auxílio de duas embarcações. Aproximadamente 70 pessoas participaram do voluntariado, respeitando as medidas de prevenção da Covid-19.

“Este foi um pontapé inicial, mas ainda há muito a ser feito. Agora queremos dar início a um trabalho de conscientização, pois se nós não fizermos a nossa parte, perderemos não só a lagoa, como também os oceanos, com tanto plástico descartado de forma incorreta” – ressalta Alexandre Cordeiro, vereador e presidente da Colônia de Pesca Z-4.