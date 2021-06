Reunião desta segunda (21) - SECOM

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 21:37

O município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, teve mudança na secretaria de Educação: Elicéa da Silveira assumiu o lugar deixado pelo professor Flavio Guimarães.

No primeiro dia à frente do comando da pasta, a nova secretária reuniu os superintendentes, nesta segunda-feira (21), para analisar e buscar soluções para as demandas de cada setor. A professora, que antes atuava como secretária adjunta da Ouvidoria Geral, foi oficialmente nomeada para comandar a Educação na última sexta (18).



Participaram desta primeira reunião de trabalho os responsáveis pelas superintendências Pedagógica, Janeide Sena; Financeira, Cristiane Garcia; de Recursos Humanos, Rodrigo Félix, e de Patrimônio e Infraestrutura, Francisco José de Almeida.



Entre os assuntos discutidos estavam a atividade pedagógica e a manutenção e conservação das unidades escolares. E ainda, os ajustes que serão necessários para a retomada das atividades presenciais, quando houver segurança sanitária.



Na ocasião, Elicéa reforçou o uso dos cinco princípios da administração pública que tratam da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e formam a sigla LIMPE.



“Quem trabalha comigo sabe que não faço promessas, que atuo dentro do que garante a lei. E assim vamos trabalhar na Secretaria de Educação, atendendo a esses princípios, cada um ocupando a posição que lhe cabe para atender da melhor forma possível a comunidade escolar”, comentou a secretária durante a reunião.



Ainda pela manhã, a secretária enviou um convite ao Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe Lagos), para uma reunião com o objetivo de ouvir as demandas da categoria. O encontro será marcado assim que houver retorno por parte do sindicato.

Até a semana passada, o responsável pela Educação do município era o professor Flavio Guimarães. Depois de uma semana de negociação com o prefeito José Bonifácio (PDT), o chefe o executivo decidiu pela exoneração dele.