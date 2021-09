Uma página que pede liberdade ao empresário Glaidson Acácio dos Santos também confirma que a nota não procede - Divulgação

Publicado 22/09/2021 17:33

Alguns clientes da G.A.S. Consultoria Bitcoin receberam, nesta terça-feira (21), um suposto e-mail da empresa com um comunicado e um modelo de procuração para que eles entrassem na Justiça através de um escritório de advocacia no Rio.

Indicios no material, como a falta de timbre no comunicado e o canal usado para o envio, fizeram que alguns dos remetentes acreditassem se tratar de um comunicado falso. Representantes da empresa orientaram clientes a não preencher o formulário enviado, “pois se trata de um golpe”.

Uma página que pede liberdade ao empresário Glaidson Acácio dos Santos também disse ao Portal O Dia que a nota realmente não procede.

O comunicado, disponível na íntegra abaixo, diz que a empresa oferece a todos a “oportunidade de adotar conosco a via jurídica que acreditamos ser a mais apropriada, por intermédio de uma equipe de advogados qualificados”.

O documento atribuído a GAS sustenta que o “objetivo central é, em primeiro lugar, a investida na linha de frente em prol dos interesses de todos os clientes sob nossa administração, não sendo exigido destes a contratação de um advogado particular e nem o gasto de quantias que muitos não podem pagar em honorários, por exemplo”.

“Além disso, não temos razões, conforme o que detalhamos acima, para entrar em um embate com Glaidson e a G.A.S, mas sim zelar com total prioridade pelos direitos dos clientes que estão sendo lesados pelas decisões da justiça, e não do nosso CEO”, continua a nota.

O escritório oferecido pelo documento é o Feio & Andrade Assessoria Jurídica, com sede na Barra da Tijuca. A procuração dá poderes ao escritório para advogar pelos clientes da GAS e o “prazo limite para demonstração de interesse e envio dos

documentos necessários” era de 48 horas, a contar das 20h30 de terça.

O Portal O Dia procurou o escritório citado para se posicionar sobre o documento enviado, mas ainda não obteve retorno.

