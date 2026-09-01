Árvore nativa é cortada sem autorização ambiental no Braga, em Cabo Frio. - Foto: Reprodução

Árvore nativa é cortada sem autorização ambiental no Braga, em Cabo Frio.Foto: Reprodução

Publicado 01/09/2026 15:17

Cabo Frio - Uma árvore nativa foi cortada sem - Uma árvore nativa foi cortada sem autorização ambiental em frente a um novo empreendimento no bairro Braga, em Cabo Frio. O caso foi registrado na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos e divulgado pela fiscal de Meio Ambiente Marcella Santanna, que esteve no local para verificar a situação.

Segundo Marcella, um homem foi encontrado com um machado cortando o tronco da árvore. Parte da supressão já havia sido realizada quando a fiscalização chegou ao endereço. As ferramentas utilizadas no corte foram apreendidas para averiguação.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a fiscal afirmou que a equipe aguardava a chegada do proprietário do empreendimento para que fossem apresentadas a autorização para o corte da árvore e a licença referente à reforma do imóvel.

Marcella classificou o episódio como crime ambiental e criticou o corte de uma árvore que, segundo ela, era saudável e não apresentava aparentemente uma situação que justificasse a retirada.

A fiscal também explicou que árvores nativas ou consideradas invasoras precisam de autorização ambiental para serem cortadas. Segundo ela, a própria Prefeitura poderia realizar o corte caso houvesse um pedido e uma justificativa para a necessidade da retirada.

Ainda de acordo com Marcella, a árvore estava no local havia mais de 20 anos, era frondosa, proporcionava sombra e contribuía para a paisagem do bairro.

A reportagem não conseguiu localizar o homem apontado como responsável pelo corte ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para