Operação contou com a participação de policiais da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) - Reprodução

Operação contou com a participação de policiais da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP)Reprodução

Publicado 02/09/2026 14:55

Cabo Frio - Um homem suspeito de se passar por técnico de futebol para aplicar golpes em jogadores profissionais foi preso nesta quarta-feira (2), em Itaperuna, durante uma - Um homem suspeito de se passar por técnico de futebol para aplicar golpes em jogadores profissionais foi preso nesta quarta-feira (2), em Itaperuna, durante uma operação que contou com a participação de policiais da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) . O investigado foi encontrado com munições e é apontado como principal alvo da Operação Falso 9, que também reuniu agentes da 143ª DP de Itaperuna e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Segundo as investigações, o criminoso utilizava números de telefone registrados em nome de terceiros e perfis com fotos de técnicos de futebol para abordar atletas. A estratégia era criar uma relação de confiança antes de fazer pedidos de dinheiro.



O caso começou a ser investigado depois que quatro jogadores de um clube de Porto Alegre receberam mensagens do mesmo número. Um dos atletas manteve contato com o golpista durante vários dias. As conversas envolviam assuntos pessoais, como família e rotina, além do desempenho nos treinamentos. Em determinado momento, o falso técnico pediu que a comunicação fosse mantida em sigilo.



Depois de ganhar a confiança do jogador, o criminoso apresentou uma suposta campanha de doação de cestas básicas para um grupo social no Rio de Janeiro. O atleta aceitou participar e transferiu mais de R$ 22 mil para a compra de 300 cestas. De acordo com a polícia, o dinheiro foi enviado para uma conta bancária controlada pela organização criminosa.

Na sequência, houve uma nova tentativa de obter dinheiro. O golpista afirmou que outro jogador, que estaria fora do Brasil, pretendia doar 600 cestas, no valor de R$ 50 mil, e pediu que a vítima antecipasse o pagamento. A transferência não foi concluída porque o valor ultrapassava novamente o limite bancário.



Os outros três jogadores abordados durante a investigação não chegaram a fazer pagamentos.



Investigação aponta estrutura para movimentar dinheiro

De acordo com a Polícia Civil, o esquema contava com uma estrutura em Itaperuna para movimentar os valores obtidos com as fraudes. O dinheiro passava inicialmente por contas bancárias de moradores do município antes de chegar ao principal investigado.



O trabalho de inteligência também identificou contatos do número usado nos golpes com outros jogadores vinculados a clubes brasileiros, um atleta de uma equipe europeia e um artista de grande popularidade nacional.

Ainda segundo a investigação, o homem preso já teve passagem por clubes de futebol e havia sido preso em flagrante em 2024 por um crime semelhante.



As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a extensão do esquema.



A reportagem tentou contato com a defesa do investigado, mas não localizou manifestação até a publicação. O espaço segue aberto para esclarecimentos.