A moradora atendeu o suposto entregador pela grade da portaria, sem abrir o acesso ao prédioReprodução
A moradora atendeu o suposto entregador pela grade da portaria, sem abrir o acesso ao prédio. Durante a conversa, ele tentou receber os R$ 4,40 por Pix e, depois, por cartão. Como a transação não foi concluída, o homem teria pedido um código de verificação da entrega.
Foi nesse momento que a mulher pegou o celular para mostrar a informação. De acordo com o relato, o homem puxou o aparelho pela grade e fugiu de moto.
A vítima contou ainda que, antes do furto, o homem chegou a sugerir que poderia acompanhá-la até o apartamento para ajudar a buscar o cartão. Ela preferiu ir sozinha, pegar o cartão e voltar para a portaria.
“Foi a minha sorte, porque eu não sei o que poderia acontecer se eu tivesse deixado ele ir até lá”, relatou.
Um vídeo das câmeras de segurança, que mostra o homem no momento da ação, foi encaminhado à reportagem. O caso deve ser investigado pelas autoridades.
A orientação é que moradores evitem fornecer códigos recebidos pelo celular a desconhecidos e mantenham o acesso de prédios fechado durante atendimentos a entregadores ou prestadores de serviço.
A reportagem tentou contato com o outro lado, mas não localizou, e o espaço segue aberto.
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