A moradora atendeu o suposto entregador pela grade da portaria, sem abrir o acesso ao prédio - Reprodução

A moradora atendeu o suposto entregador pela grade da portaria, sem abrir o acesso ao prédioReprodução

Publicado 02/09/2026 15:03 | Atualizado 02/09/2026 15:04

Cabo Frio - O que parecia ser apenas o pagamento de R$ 4,40 de uma entrega terminou com uma moradora de Cabo Frio sem o celular e bastante assustada. - O que parecia ser apenas o pagamento de R$ 4,40 de uma entrega terminou com uma moradora de Cabo Frio sem o celular e bastante assustada. O caso aconteceu na região central da cidade e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo o relato da vítima, no último dia 26 ela recebeu uma caixa de chocolates enviada por uma loja de Cabo Frio. Como o pagamento do frete não foi concluído na primeira entrega, o homem que teria feito o serviço voltou posteriormente para receber o valor.



A moradora atendeu o suposto entregador pela grade da portaria, sem abrir o acesso ao prédio. Durante a conversa, ele tentou receber os R$ 4,40 por Pix e, depois, por cartão. Como a transação não foi concluída, o homem teria pedido um código de verificação da entrega.



Foi nesse momento que a mulher pegou o celular para mostrar a informação. De acordo com o relato, o homem puxou o aparelho pela grade e fugiu de moto.



A vítima contou ainda que, antes do furto, o homem chegou a sugerir que poderia acompanhá-la até o apartamento para ajudar a buscar o cartão. Ela preferiu ir sozinha, pegar o cartão e voltar para a portaria.



“Foi a minha sorte, porque eu não sei o que poderia acontecer se eu tivesse deixado ele ir até lá”, relatou.

A moradora afirma que ficou insegura com o episódio e reclama da falta de segurança na região central. Segundo ela, outros casos de furtos de celulares e ocorrências semelhantes também têm sido comentados por moradores e porteiros.



Um vídeo das câmeras de segurança, que mostra o homem no momento da ação, foi encaminhado à reportagem. O caso deve ser investigado pelas autoridades.



A orientação é que moradores evitem fornecer códigos recebidos pelo celular a desconhecidos e mantenham o acesso de prédios fechado durante atendimentos a entregadores ou prestadores de serviço.



A reportagem tentou contato com o outro lado, mas não localizou, e o espaço segue aberto.