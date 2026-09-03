Prato servido no Festival da Sardinha - Foto: Reprodução

Prato servido no Festival da Sardinha Foto: Reprodução

Publicado 03/09/2026 18:16

Cabo Frio - Quem estiver em - Quem estiver em Cabo Frio durante o feriado da Independência já pode separar um espaço na agenda e no apetite. A Vila Nova recebe, entre esta sexta (4) e segunda-feira (7), mais uma edição do tradicional Festival da Sardinha, com quatro dias de gastronomia, música e artesanato.

Realizado pela associação do bairro, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, o festival será montado na esquina da Rua Nicanor Pereira Couto com a Rua Mário Quintanilha. Na sexta-feira (4) e no sábado (5), as barracas começam a funcionar às 18h. Já no domingo (6) e na segunda-feira (7), feriado nacional, a programação começa ao meio-dia.

Ao todo, serão cerca de 25 barracas, reunindo opções gastronômicas e artesanato. A sardinha, claro, será a estrela do cardápio, aparecendo em receitas que vão do tradicional ao mais elaborado. Entre as opções estão sardinha ao molho de camarão, à parmegiana, moqueca, pizza, frita, escabeche e nhoque ao molho de sardinha.

Os pratos terão preço fixo de R$ 30, facilitando para quem quiser experimentar diferentes receitas durante o evento.

Música todos os dias

Além da gastronomia, o festival terá shows ao longo dos quatro dias. A programação começa na sexta-feira (4), com Angel Duarte, às 19h, seguido por Evandro Lino, às 21h30.

No sábado (5), Léo Parazi se apresenta às 19h30. Na sequência, às 21h30, será a vez de Laís Alfradique e da banda Boteco Chic.

O domingo (6) terá Davyd Povoas e a Bateria da Vila, às 16h, e Quintal do Chapoca, às 19h30.

Encerrando o festival na segunda-feira (7), Rubinho Oliveira sobe ao palco às 18h, enquanto Juliara Ghiner fecha a programação musical às 21h.

Serviço

Festival da Sardinha da Vila Nova

4 a 7 de setembro

Rua Nicanor Pereira Couto com Rua Mário Quintanilha — Vila Nova, Cabo Frio

Pratos: R$ 30

Sexta (4)

19h – Angel Duarte

21h30 – Evandro Lino

Sábado (5)

19h30 – Léo Parazi

21h30 – Laís Alfradique e banda Boteco Chic

Domingo (6)

16h – Davyd Povoas e Bateria da Vila

19h30 – Quintal do Chapoca

Segunda (7)

18h – Rubinho Oliveira

21h – Juliara Ghiner