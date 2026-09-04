Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone 153 - Foto: Reprodução

Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone 153Foto: Reprodução

Publicado 04/09/2026 15:43

Cabo Frio - O - O feriado de 7 de Setembro deve aumentar o movimento em Cabo Frio. Para reforçar a segurança durante o fim de semana prolongado, a Prefeitura preparou uma operação integrada com equipes da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas e Defesa Civil.

O esquema contará com reforço do efetivo nos pontos de maior circulação, especialmente durante eventos como o Festival da Sardinha, o Festival Internacional de Dança e a 21ª Parada do Orgulho LGBTI+. A Guarda também utilizará câmeras de monitoramento, uma unidade móvel instalada em van e drones para acompanhar a movimentação.

A Operação Novo Rumo será mantida, com ações preventivas, ordenamento do trânsito, combate à flanelagem e abordagens em locais definidos pelo planejamento operacional, incluindo o Braga. Nas praias, o Grupamento Marítimo Ambiental fará o acompanhamento de embarcações e ações de proteção às áreas ambientais.

A Fiscalização de Posturas também atuará no ordenamento dos espaços públicos e no comércio ambulante. Entre as regras reforçadas estão a proibição de garrafas e recipientes de vidro nas praias e eventos, além da fiscalização do uso de caixas de som.

A prática de altinha, frescobol e outros esportes com bola é proibida nas praias entre 8h e 17h, exceto em áreas destinadas à prática esportiva. Nas áreas com Bandeira Azul, também não é permitida a presença de animais.

A Defesa Civil permanecerá em alerta para as condições climáticas e acompanhará as ações preventivas. A Prefeitura orienta moradores e turistas a respeitarem as regras e as orientações dos agentes públicos.

Em caso de emergência, a Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo 153 e a Defesa Civil pelo 199.