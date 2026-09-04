Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone 153Foto: Reprodução
Cabo Frio reforça segurança e fiscalização durante o feriadão de 7 de Setembro
Ações integradas terão Guarda Municipal, Defesa Civil e Fiscalização de Posturas em pontos de maior movimento da cidade
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Ações integradas terão Guarda Municipal, Defesa Civil e Fiscalização de Posturas em pontos de maior movimento da cidade
Fiscalização notifica veículos e comércios por ocupação de calçada
Quatro veículos foram removidos e outros sete receberam prazo para retirada; ação também ocorreu no bairro Jacaré
Festival da Sardinha reúne gastronomia e música na Vila Nova em Cabo Frio
Evento acontece entre esta sexta (4) e segunda-feira (7), com cerca de 25 barracas, pratos a R$ 30 e shows gratuitos ao longo do fim de semana prolongado
Operação no Braga termina com três conduzidos e armas apreendidas em Cabo Frio
Ação preventiva da Secretaria de Segurança abordou 44 pessoas, identificou dez com anotações criminais e recolheu facas e objetos perfurocortantes.
Voos de Belo Horizonte para Cabo Frio começam em dezembro e já estão à venda
Operação da Azul terá diferentes frequências durante a alta temporada e segue até fevereiro de 2027
Câmeras flagram duas mulheres furtando drogaria em Cabo Frio
Imagens de segurança de drogaria no segundo distrito mostram a dupla colocando itens de perfumaria e cosméticos nas bolsas
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