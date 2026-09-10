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O acidente aconteceu na altura do Condomínio dos Pássaros, no sentido Cabo Frio-Búzios
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Crime aconteceu durante a madrugada do feriado de 7 de Setembro; Polícia Civil esteve no local para coletar imagens que podem ajudar na identificação do suspeito
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Homem acusado de estupro de vulnerável em Macaé é preso em Cabo Frio
Jean Robson dos Santos Oliveira, de 50 anos, tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Macaé e foi localizado pela DC-Polinter
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