Estrada está totalmente sem iluminação - Saquarema informação

Estrada está totalmente sem iluminaçãoSaquarema informação

Publicado 10/09/2026 15:41 | Atualizado 10/09/2026 17:49

Uma jovem grávida morreu após cair de uma motocicleta e ser atingida por um carro na noite desta quarta-feira (9), na Estrada de Guriri, em Cabo Frio . Segundo informações apuradas no local e repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a moto teria passado por um grande buraco na pista, provocando a queda e o arremesso da passageira, que acabou atingida pelo veículo na sequência. O acidente aconteceu na altura do Condomínio dos Pássaros, no sentido Cabo Frio-Búzios.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h40 e realizou o resgate da vítima, que estava em estado grave. Ela foi encaminhada para o Hospital Central de Emergências (HCE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Segundo as informações recebidas, a vítima estava grávida. Ainda não foi confirmado de quantos meses era a gestação. A identidade da jovem também não havia sido divulgada.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser investigadas pela polícia e pela perícia. A dinâmica inicial, no entanto, aponta que a motocicleta atingiu o buraco e, com o impacto, a passageira foi lançada a metros de distância antes de ser atingida pelo carro.

O caso também voltou a chamar atenção para as condições da Estrada de Guriri . O trecho possui buracos e pontos com pouca iluminação, o que, segundo relatos de moradores e motoristas, dificulta a visualização da pista durante a noite.

“Em 2021 eu bati de moto aí nesse local. Sete costelas quebradas, braço direito quebrado, traumatismo craniano e pulmão perfurado. Nesse mesmo local”, disse um condutor.

Moradores também relataram preocupação com a quantidade de buracos e com a falta de iluminação na estrada. Segundo informações, muitos acidentes vêm sendo registrados no local

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da colisão e a dinâmica que levou à morte da jovem.