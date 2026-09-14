Itens que foram recuperados durante a ocorrência Polícia Militar
Furto em obra termina em briga e leva dois à delegacia em Cabo Frio
Suspeito foi encontrado com materiais separados para transporte e acabou entrando em confronto com o homem que o acusou
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DER-RJ inicia reparos no pavimento da Estrada do Guriri, em Cabo Frio
Intervenções começaram neste sábado (12) e serão ampliadas para outros trechos da rodovia
Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas reúnem multidão em Cabo Frio
Ato político reúne apoiadores e lideranças da Região dos Lagos neste sábado (12), com discursos e manifestações de apoio para as eleições de 2026
Cabo Frio recebe primeira Copa de Karatê neste domingo (13)
Competição será realizada no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, das 9h às 18h
Homem com mandado é preso com moto de chassi raspado em Cabo Frio
Suspeito de 20 anos possui 11 anotações criminais, segundo registro policial, e fugiu durante abordagem no Morubá
Restaurante pega fogo após vazamento de gás no Centro de Cabo Frio
Incêndio começou por volta das 12h30 desta sexta-feira (11), na Avenida Júlia Kubitscheck
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