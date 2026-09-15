Novas ações serão realizadas em outros bairros de Cabo Frio. - Foto: Reprodução

Novas ações serão realizadas em outros bairros de Cabo Frio. Foto: Reprodução

Publicado 15/09/2026 16:23

O bairro Guarani, em Cabo Frio, recebeu nesta segunda-feira (14) uma nova ação da Operação Cabo Frio em Ordem . Equipes da Prefeitura estiveram na região para fiscalizar situações relacionadas ao ordenamento das vias e calçadas e adotar as medidas previstas. Durante a ação, foram emitidas 19 notificações.

Do total, oito notificações foram destinadas à desobstrução de calçadas ocupadas por materiais de construção e/ou entulho. As outras 11 foram relacionadas a veículos em situação de abandono. Segundo a Prefeitura, as equipes atuam de acordo com as demandas identificadas em cada região, buscando regularizar situações que afetam a circulação e o uso adequado dos espaços públicos.

A Operação Cabo Frio em Ordem reúne ações de fiscalização e ordenamento em diferentes pontos do município. Na semana passada, a operação foi realizada no bairro Jardim Caiçara. Novas ações devem ser realizadas em outras regiões de Cabo Frio, conforme o planejamento das equipes responsáveis pela fiscalização.

Resumo: A Operação Cabo Frio em Ordem realizou uma ação de fiscalização no Guarani e emitiu 19 notificações. Oito foram relacionadas à desobstrução de calçadas ocupadas por materiais de construção ou entulho, enquanto 11 envolveram veículos em situação de abandono.