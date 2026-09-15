Novas ações serão realizadas em outros bairros de Cabo Frio. Foto: Reprodução
Operação Cabo Frio em Ordem inicia nova fiscalização no Guarani
Ao todo, foram emitidas 19 notificações durante a ação realizada nesta segunda-feira (14) no bairro
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Cabo Frio inicia campanha de vacinação antirrábica neste sábado (19)
Mobilização começa em quatro locais, das 9h às 14h, e será estendida por todo o município
Escola Móvel Pet inicia atendimentos gratuitos em Cabo Frio
Projeto do Senac RJ oferece banho e tosa higiênica, além de workshops sobre saúde animal e adestramento na Praça de São Cristóvão; serviço segue até quinta (17)
Polícia apreende 3,5 mil pedras de crack e maconha em Cabo Frio
Drogas foram encontradas em uma casa abandonada no Buraco do Boi, apontada como possível ponto de armazenamento de entorpecentes
Foragido tenta se passar pelo irmão, mas acaba preso em Cabo Frio
Homem estava evadido do sistema prisional desde 2022 e foi identificado por tecnologia da PMERJ na localidade da Estradinha
Procon mantém interdição parcial de clínica em Cabo Frio após Endolaser
Fiscalização identificou a realização sem comprovação de habilitação profissional; estabelecimento terá de apresentar documentação para retomar a atividade
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