A programação também conta com uma atividade especial em homenagem a Rita Lee, com participação de Juliana Feliciano. - Foto: Reprodução

A programação também conta com uma atividade especial em homenagem a Rita Lee, com participação de Juliana Feliciano.Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2026 18:13

A 11ª FLIC Flores Literárias segue com programação até o dia 19 de setembro, reunindo atividades voltadas à literatura, música, teatro, dança e cultura. A programação inclui contação de histórias, oficinas, apresentações infantis, mesas literárias, lançamentos e homenagens.

18 de setembro

Na sexta-feira (18), a programação começa às 8h, com contação de histórias com Rosana Andréia e Cristina Chagas. Às 8h50, Rufino e Fran apresentam uma atividade de circo e palhaçaria. Às 10h, será realizado o Leituraço Flores Literárias. Na sequência, às 10h30, acontecem as Oficinas Brincantes e Literárias, com participação da Academia de Letras e Artes de Cabo Frio (ALACAF) e do IE Professora Ismar Gomes de Azevedo.

Às 14h, a Turma da Tia Carol apresenta o espetáculo infantil “Moana”. Às 15h, o público poderá acompanhar o Show Infantil, com Azul Mirim. Às 15h50, Rosana Andréia e Letícia Sardinha participam de uma contação de histórias. Às 16h40, será realizada uma apresentação da escola de dança Atitude Dance. Às 17h30, Kaleb apresenta uma seleção de MPB.

Às 18h30, a programação terá a mesa literária “Mulheres que escrevem suas histórias”, com participação da Dra. Benizete Ramos, Josephane da Silva, Dra. Margareth Ferreira e Bia Fernandes. A mediação será de Rosana Silva, do Flores Literárias. O encerramento da programação do dia acontece às 19h30, com show de Laís Alfradique e Boteco Chic.

19 de setembro

No sábado (19), acontece o encerramento da 11ª FLIC. A programação começa às 14h, com apresentação musical da Fábrica de Música. Às 15h, Rosana Andréia e Jane Lacerda participam de uma contação de histórias.

Às 15h50, será realizada a Festa das Cores, com Tia Débora Musical e Tia Dani. Às 16h40, acontece o lançamento da 11ª Antologia Poética Flores Literárias, com reunião de participantes e autores ligados ao projeto.

Às 18h30, será realizada a entrega da Medalha Flores Literárias – 10 anos. O momento marca uma década de incentivo à literatura, poesia e cultura. Às 19h30, a 11ª FLIC 2026 será encerrada com um tributo à MPB apresentado por Kaleb Silva.

Homenagem a Rita Lee

A programação também conta com uma atividade especial em homenagem a Rita Lee, com participação de Juliana Feliciano. A programação inclui ainda mediação de Jaqueline Brum, do Flores Literárias, em atividade marcada para as 18h30, seguida pelo show de encerramento às 19h30.