A programação também conta com uma atividade especial em homenagem a Rita Lee, com participação de Juliana Feliciano.Foto: Reprodução
11ª FLIC reúne literatura, música, teatro e cultura em Cabo Frio
Evento segue até 19 de setembro com contação de histórias, apresentações musicais, mesas literárias e atividades para o público
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Evento segue até 19 de setembro com contação de histórias, apresentações musicais, mesas literárias e atividades para o público
Fiscalização flagra desmatamento na Mata Atlântica de Monte Alegre
Agentes flagraram abertura clandestina de rua, loteamento irregular e início de construção
Foragido do sistema prisional é preso no Jardim Peró, em Cabo Frio
Homem informou aos policiais que estava evadido; consulta confirmou mandado de recaptura expedido pela Justiça
Operação Cabo Frio em Ordem inicia nova fiscalização no Guarani
Ao todo, foram emitidas 19 notificações durante a ação realizada nesta segunda-feira (14) no bairro
Cabo Frio inicia campanha de vacinação antirrábica neste sábado (19)
Mobilização começa em quatro locais, das 9h às 14h, e será estendida por todo o município
Escola Móvel Pet inicia atendimentos gratuitos em Cabo Frio
Projeto do Senac RJ oferece banho e tosa higiênica, além de workshops sobre saúde animal e adestramento na Praça de São Cristóvão; serviço segue até quinta (17)