Corpo de Bombeiros esteve no local - Jornal Folha de Búzios

Corpo de Bombeiros esteve no local Jornal Folha de Búzios

Publicado 17/09/2026 14:13

Um ciclista morreu após ser atropelado na manhã desta quinta-feira (17), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Botafogo, em Cabo Frio , próximo à saída do trevo de acesso a Armação dos Búzios . A vítima morreu no local. O acidente deixou o trânsito lento no trecho, onde equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência permanecem.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que provocaram o atropelamento. Também não há informações sobre o veículo envolvido ou sobre o motorista responsável pelo acidente.

Ainda não foi informado se o motorista permaneceu no local após a colisão ou se prestou socorro à vítima. O espaço permanece aberto para manifestação do condutor ou de sua defesa.

Uma vizinha relatou que a vítima, conhecida como Seu Pedro, era trabalhador rural e atuava como caseiro, cuidando de cavalos, bois e da terra de onde tirava o sustento da família. Segundo ela, Pedro deixou três filhos e uma esposa que dependia financeiramente dele.

“Mais uma vítima dessa rodovia, mais uma família que ficará sem o pai”, lamentou a vizinha. Ela também questionou como ficará a família após a perda do provedor.

Ainda segundo o relato, um dos filhos de Pedro, Natan, está se recuperando de uma cirurgia na cabeça após também ter sido atropelado na mesma rodovia. De acordo com a vizinha, o atropelamento ocorreu há cerca de 20 dias e o jovem permanece em recuperação.

O trânsito ficou lento na região, enquanto o atendimento da ocorrência é realizado no trecho.