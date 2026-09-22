Serão várias opções de pratos preparados à base de frutos do mar - Reprodução

Serão várias opções de pratos preparados à base de frutos do marReprodução

Publicado 22/09/2026 14:11

O município de Cabo Frio recebe, de 24 a 27 de setembro, a 17ª edição do Festival de Frutos do Mar, consolidando o evento no calendário gastronômico e turístico da cidade. A programação com entrada gratuita será realizada no estacionamento da Rua dos Biquínis, no bairro Gamboa, ao lado do Clube Costa Azul. A realização do festival é importante para fomentar a economia local, valorizar a tradição pesqueira da comunidade da Gamboa e movimentar o polo comercial da região.

Ao longo dos quatro dias, o público encontrará mais de 20 barracas gastronômicas operadas por moradores e cozinheiros locais, que oferecerão cerca de 40 opções de pratos preparados com frutos do mar frescos. O cardápio inclui especialidades como acarajé, camarão com catupiry e coco, além de batata recheada com camarão e lula, com opções focadas em valorizar os sabores característicos do comércio pesqueira tradicional do bairro.

A 17ª edição também contará com uma programação musical distribuída ao longo de todos os dias de evento. Seis atrações estão confirmadas para se apresentar no palco do festival: Angel Duarte, Ramona Rox, Gustavo França, Pro Mundo Girar, Saulo Rosa e Juceir Jr.

Além da oferta culinária e dos shows ao vivo, a estrutura contará com um estande exclusivo do iFood. No local, a plataforma promoverá interações com o público, atividades promocionais, distribuição de prêmios e cupons de desconto para usuários.

A abertura oficial ocorre na quinta-feira (24), às 18h, horário que também marca o início das atividades na sexta-feira (25). Já no fim de semana, sábado (26) e domingo (27), o evento abre as portas mais cedo, a partir das 11h, estendendo o atendimento gastronômico e a programação até a noite no espaço ao lado do Clube Costa Azul.