Familiares compareceram ao Instituto Médico Legal (IML) - Reprodução

Familiares compareceram ao Instituto Médico Legal (IML)Reprodução

Publicado 22/09/2026 14:41 | Atualizado 22/09/2026 17:50

Parentes de Aline Souza Rocha, de 31 anos que morreu após um acidente de trânsito em Cabo Frio, foram localizados e compareceram nesta segunda-feira (21) ao Instituto Médico Legal (IML) para providenciar a liberação do corpo e o sepultamento. A identificação dos familiares ocorre após a ampla divulgação sobre o caso, evitando que a vítima fosse enterrada pelo poder público municipal depois de ter o corpo retido no IML por mais de dez dias sem reivindicação . O desfecho encerra as buscas pelos parentes da jovem, que residiam em Nova Iguaçu e não haviam sido encontrados até a última sexta-feira (18), quando a documentação para o funeral público já estava pronta.

Segundo as informações apuradas, a irmã de Aline já está adotando todas as providências necessárias para a realização do enterro, previsto para esta quarta-feira (23). A família tinha a programação de fazer a retirada do corpo do IML nesta terça-feira (22) e aguarda a liberação oficial por parte do órgão pericial para concluir o procedimento.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira, 9 de setembro de 2026, na Estrada do Guriri, no trecho que liga Cabo Frio a Armação dos Búzios, na altura do Condomínio dos Pássaros, no Bosque do Peró. Conforme os dados apurados, a vítima caiu da moto ao passar por um desnível no asfalto, foi arremessada para a pista e acabou atingida por um carro que vinha logo atrás. Ela chegou a ser socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Central de Emergências (HCE), mas não resistiu aos ferimentos.

Aline é filha de Moacy Rocha e Maria da Conceição Alves Souza Paes e mantinha forte ligação com Nova Iguaçu, onde constam registros de residência de seus pais. Apesar da identificação oficial da jovem, não havia registros de outros parentes na cidade de Cabo Frio. Buscas anteriores feitas pelas autoridades em um endereço associado a ela não localizaram nenhum conhecido no local.

Com a ausência de familiares para a liberação do corpo, a legislação determinou que a administração municipal providenciasse o sepultamento. Durante a apuração anterior do caso, a reportagem esteve no IML e na delegacia do município para buscar novos dados sobre a situação. A equipe do IML negou atendimento e citou normas internas para não divulgar fotos, datas ou o cemitério do enterro, enquanto os agentes da delegacia informaram que não poderiam prestar auxílio. A redação entrou em contato com a Polícia Civil e a Prefeitura de Cabo Frio e aguarda retorno.