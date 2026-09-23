Prefeito Dr. Serginho anunciando o afastamento do profissional - Foto: Reprodução

Prefeito Dr. Serginho anunciando o afastamento do profissionalFoto: Reprodução

Publicado 23/09/2026 18:49

O segurança envolvido na agressão a um familiar de paciente dentro da UPA do Parque Burle foi afastado das funções pela Prefeitura de Cabo Frio nesta quarta-feira (23). A medida foi anunciada pelo prefeito Dr. Serginho após imagens registrarem o confronto ocorrido na noite de terça-feira (22), durante o atendimento de uma criança que teria apresentado um quadro de convulsão.

Além do afastamento, a Prefeitura informou que abriu um processo administrativo para apurar as circunstâncias da ocorrência. Segundo o prefeito, também deverão ser adotadas medidas para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer dentro das unidades de saúde do município.

Confronto aconteceu durante atendimento

De acordo com relatos de testemunhas, o pai da criança chegou à UPA para acompanhar o atendimento e iniciou uma discussão. Com o aumento dos ânimos, a equipe de segurança da unidade foi acionada para intervir na situação.

Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que o segurança entra em confronto físico com o homem e desfere um soco no rosto dele. Outros golpes também aparecem nas imagens durante a confusão.

A Polícia Militar foi acionada e acompanhava a ocorrência ainda na noite de terça-feira. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre eventual registro de ocorrência ou sobre medidas adotadas pela polícia em relação aos envolvidos.

Em declaração nesta quarta-feira, o prefeito Dr. Serginho afirmou que o profissional alegou ter sido agredido anteriormente, mas ressaltou que, na avaliação da administração municipal, isso não justificaria a reação violenta.

“O segurança alega que foi agredido anteriormente, mas nada justifica a agressão, quem quer que seja. O segurança está ali para pacificar, dar solução e pacificar o ambiente”, afirmou o prefeito.

Prefeitura anuncia afastamento e capacitação

Durante o anúncio das providências, o coordenador de Segurança, Kiko, confirmou que o profissional foi retirado das funções e informou que a equipe passará por novas ações de capacitação.

“Já afastei o mesmo e vamos dar continuidade na capacitação dos nossos funcionários”, declarou.

O processo administrativo aberto pela Prefeitura deverá analisar as circunstâncias do confronto e a conduta adotada durante a ocorrência. A administração municipal também informou que pretende adotar medidas para prevenir episódios semelhantes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o profissional relatou ter sido vítima de agressões físicas e verbais praticadas pelos pais da criança. Apesar disso, a pasta afirmou que nenhuma circunstância justificaria o uso da violência como resposta.

A Secretaria informou ainda que está em contato com a família da pessoa agredida para prestar assistência após o episódio registrado dentro da unidade de saúde.

Outro lado

A reportagem tentou localizar os familiares envolvidos no confronto para que pudessem apresentar sua versão dos fatos, mas não conseguiu contato até a publicação. O espaço permanece aberto para manifestação.

A Prefeitura de Cabo Frio e a Secretaria Municipal de Saúde apresentaram os esclarecimentos sobre as providências adotadas, incluindo o afastamento do segurança e a abertura do processo administrativo.