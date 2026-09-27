Marcos da Silva Bueno Almeida, conhecido como "Visão", foi visto pela última vez no Jardim Esperança - Foto: Reprodução

Marcos da Silva Bueno Almeida, conhecido como "Visão", foi visto pela última vez no Jardim EsperançaFoto: Reprodução

Publicado 27/09/2026 13:49

A família de Marcos da Silva Bueno Almeida, de 30 anos, busca informações sobre o paradeiro do artesão, desaparecido desde 12 de julho, em Cabo Frio , na Região dos Lagos. Conhecido como “Visão”, ele foi visto pela última vez no bairro Jardim Esperança, segundo a mãe, Cremilda da Silva Bueno Almeida. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, e os familiares fazem um apelo para que qualquer informação que possa ajudar nas buscas seja comunicada às autoridades ou diretamente à família.

Marcos tem aproximadamente 1,80 metro de altura, é magro, possui cabelos pretos e crespos e olhos castanhos escuros. Segundo a família, ele tem diagnóstico de esquizofrenia. As características foram divulgadas justamente para auxiliar moradores que possam ter visto o artesão desde o desaparecimento.

Família mantém buscas por informações

Desde que Marcos deixou de ser visto, familiares procuram informações que possam ajudar a esclarecer onde ele está. A mobilização também se estendeu aos moradores de Cabo Frio e de outras cidades da Região dos Lagos, que podem contribuir caso tenham alguma informação sobre o possível paradeiro do artesão.

A família orienta que pessoas que tenham visto Marcos ou possuam alguma informação relevante entrem em contato pelo telefone (22) 98872-4509. O objetivo é reunir informações que possam ser repassadas aos responsáveis pelas buscas e auxiliar na localização do desaparecido.

Em casos de possíveis avistamentos, a recomendação é evitar abordagens que possam colocar qualquer pessoa em risco. Informações sobre o paradeiro de Marcos podem ser comunicadas diretamente à família ou às autoridades responsáveis pela investigação.

Orientação é evitar informações não confirmadas

Os familiares também pedem cautela com a divulgação de informações nas redes sociais. Segundo a orientação repassada à reportagem, possíveis avistamentos devem ser comunicados diretamente aos responsáveis, evitando a circulação de dados não confirmados que possam dificultar as buscas ou gerar informações equivocadas.

Quem tiver alguma informação sobre Marcos pode entrar em contato com a família pelo telefone (22) 98872-4509. Também é possível acionar a Polícia Militar pelo número 190 em caso de uma informação que indique o paradeiro do artesão.