Vários materiais foram apreendidos, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o que foi encontrado durante a operação.Foto: Reprodução
De acordo com as informações divulgadas sobre a operação, empresas de internet que atuam nas áreas atingidas estariam tendo os serviços interrompidos. Na sequência, moradores seriam pressionados a contratar uma provedora indicada pelos grupos criminosos. A prática estaria ocorrendo em áreas de Maria Joaquina, em Cabo Frio, e da Rasa, em Búzios.
MANDADOS E APREENSÕES
Durante a ação, as equipes estão cumprindo mandados de prisão e realizando buscas em diferentes pontos das duas localidades. Até o momento, três pessoas foram presas. Também foram apreendidos diversos materiais, mas os detalhes sobre os objetos encontrados ainda não foram divulgados pelas autoridades responsáveis pela operação.
A presença de diferentes órgãos na ação ocorre em razão da natureza da ocorrência. Além das forças de segurança, participam equipes ligadas aos serviços públicos e à fiscalização do setor de telecomunicações. A atuação conjunta busca identificar eventuais irregularidades, interromper a interferência nos serviços e permitir que empresas de internet voltem a atender normalmente os moradores.
Outro trabalho realizado durante a operação é o restabelecimento dos serviços das empresas de internet que teriam sido afetadas nas regiões. As equipes atuam principalmente em Maria Joaquina e na Rasa, onde foram relatadas interrupções e situações envolvendo o controle da contratação do serviço.
Segundo as informações repassadas sobre a ação, denúncias de moradores sobre esse tipo de prática também vêm sendo recebidas por meio das redes sociais. Os relatos são encaminhados às autoridades para análise e eventual apuração. As informações podem ajudar a identificar pontos onde os serviços estariam sendo interrompidos e situações em que moradores estariam sendo direcionados a contratar uma empresa específica.
A operação também envolve a apuração de possíveis vínculos entre as interrupções dos serviços e grupos ligados ao tráfico de drogas. A suspeita relatada às autoridades é de que a imposição de uma provedora de internet faria parte de uma tentativa de controle sobre um serviço utilizado diariamente pelos moradores das comunidades.
Além das prisões, buscas e apreensões, a atuação da Anatel e da Enel busca contribuir com as medidas relacionadas aos serviços afetados. As equipes envolvidas trabalham de forma integrada para identificar as interferências relatadas e adotar as providências necessárias dentro das atribuições de cada órgão.
Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a identidade das três pessoas presas, os possíveis crimes atribuídos individualmente a elas ou os materiais apreendidos durante as buscas. Também não há, até agora, um balanço final da operação.
A ação permanece em andamento nesta segunda-feira (28), principalmente em Maria Joaquina, em Cabo Frio, e na Rasa, em Búzios. Novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço dos trabalhos e a conclusão das diligências.
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