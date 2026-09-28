Vários materiais foram apreendidos, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o que foi encontrado durante a operação.Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Três pessoas foram presas, até o momento, durante uma operação integrada realizada nesta segunda-feira (28) em Maria Joaquina, em Cabo Frio, e na Rasa, em Búzios. A ação reúne policiais militares e civis, além de equipes das prefeituras, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Enel, com apoio do Ministério Público. A operação tem como objetivo combater a atuação de grupos ligados ao tráfico que, segundo as informações repassadas às autoridades, estariam interferindo na prestação de serviços de internet e determinando quais empresas poderiam atender os moradores.

De acordo com as informações divulgadas sobre a operação, empresas de internet que atuam nas áreas atingidas estariam tendo os serviços interrompidos. Na sequência, moradores seriam pressionados a contratar uma provedora indicada pelos grupos criminosos. A prática estaria ocorrendo em áreas de Maria Joaquina, em Cabo Frio, e da Rasa, em Búzios.

MANDADOS E APREENSÕES

Durante a ação, as equipes estão cumprindo mandados de prisão e realizando buscas em diferentes pontos das duas localidades. Até o momento, três pessoas foram presas. Também foram apreendidos diversos materiais, mas os detalhes sobre os objetos encontrados ainda não foram divulgados pelas autoridades responsáveis pela operação.

A presença de diferentes órgãos na ação ocorre em razão da natureza da ocorrência. Além das forças de segurança, participam equipes ligadas aos serviços públicos e à fiscalização do setor de telecomunicações. A atuação conjunta busca identificar eventuais irregularidades, interromper a interferência nos serviços e permitir que empresas de internet voltem a atender normalmente os moradores.

Outro trabalho realizado durante a operação é o restabelecimento dos serviços das empresas de internet que teriam sido afetadas nas regiões. As equipes atuam principalmente em Maria Joaquina e na Rasa, onde foram relatadas interrupções e situações envolvendo o controle da contratação do serviço.

Segundo as informações repassadas sobre a ação, denúncias de moradores sobre esse tipo de prática também vêm sendo recebidas por meio das redes sociais. Os relatos são encaminhados às autoridades para análise e eventual apuração. As informações podem ajudar a identificar pontos onde os serviços estariam sendo interrompidos e situações em que moradores estariam sendo direcionados a contratar uma empresa específica.

A operação também envolve a apuração de possíveis vínculos entre as interrupções dos serviços e grupos ligados ao tráfico de drogas. A suspeita relatada às autoridades é de que a imposição de uma provedora de internet faria parte de uma tentativa de controle sobre um serviço utilizado diariamente pelos moradores das comunidades.

Além das prisões, buscas e apreensões, a atuação da Anatel e da Enel busca contribuir com as medidas relacionadas aos serviços afetados. As equipes envolvidas trabalham de forma integrada para identificar as interferências relatadas e adotar as providências necessárias dentro das atribuições de cada órgão.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a identidade das três pessoas presas, os possíveis crimes atribuídos individualmente a elas ou os materiais apreendidos durante as buscas. Também não há, até agora, um balanço final da operação.

A ação permanece em andamento nesta segunda-feira (28), principalmente em Maria Joaquina, em Cabo Frio, e na Rasa, em Búzios. Novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço dos trabalhos e a conclusão das diligências.
 A reportagem não localizou, até o momento, a defesa ou representantes das pessoas presas para manifestação sobre as acusações. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.