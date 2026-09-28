Vários materiais foram apreendidos, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o que foi encontrado durante a operação. - Foto: Reprodução

Vários materiais foram apreendidos, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o que foi encontrado durante a operação.Foto: Reprodução

Publicado 28/09/2026 18:25





De acordo com as informações divulgadas sobre a operação, empresas de internet que atuam nas áreas atingidas estariam tendo os serviços interrompidos. Na sequência, moradores seriam pressionados a contratar uma provedora indicada pelos grupos criminosos. A prática estaria ocorrendo em áreas de Maria Joaquina, em Cabo Frio, e da Rasa, em Búzios.



MANDADOS E APREENSÕES



Durante a ação, as equipes estão cumprindo mandados de prisão e realizando buscas em diferentes pontos das duas localidades. Até o momento, três pessoas foram presas. Também foram apreendidos diversos materiais, mas os detalhes sobre os objetos encontrados ainda não foram divulgados pelas autoridades responsáveis pela operação.



A presença de diferentes órgãos na ação ocorre em razão da natureza da ocorrência. Além das forças de segurança, participam equipes ligadas aos serviços públicos e à fiscalização do setor de telecomunicações. A atuação conjunta busca identificar eventuais irregularidades, interromper a interferência nos serviços e permitir que empresas de internet voltem a atender normalmente os moradores.



Outro trabalho realizado durante a operação é o restabelecimento dos serviços das empresas de internet que teriam sido afetadas nas regiões. As equipes atuam principalmente em Maria Joaquina e na Rasa, onde foram relatadas interrupções e situações envolvendo o controle da contratação do serviço.



Segundo as informações repassadas sobre a ação, denúncias de moradores sobre esse tipo de prática também vêm sendo recebidas por meio das redes sociais. Os relatos são encaminhados às autoridades para análise e eventual apuração. As informações podem ajudar a identificar pontos onde os serviços estariam sendo interrompidos e situações em que moradores estariam sendo direcionados a contratar uma empresa específica.



A operação também envolve a apuração de possíveis vínculos entre as interrupções dos serviços e grupos ligados ao tráfico de drogas. A suspeita relatada às autoridades é de que a imposição de uma provedora de internet faria parte de uma tentativa de controle sobre um serviço utilizado diariamente pelos moradores das comunidades.



Além das prisões, buscas e apreensões, a atuação da Anatel e da Enel busca contribuir com as medidas relacionadas aos serviços afetados. As equipes envolvidas trabalham de forma integrada para identificar as interferências relatadas e adotar as providências necessárias dentro das atribuições de cada órgão.



Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a identidade das três pessoas presas, os possíveis crimes atribuídos individualmente a elas ou os materiais apreendidos durante as buscas. Também não há, até agora, um balanço final da operação.



A ação permanece em andamento nesta segunda-feira (28), principalmente em Maria Joaquina, em Cabo Frio, e na Rasa, em Búzios. Novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço dos trabalhos e a conclusão das diligências.

Três pessoas foram presas, até o momento, durante uma operação integrada realizada nesta segunda-feira (28) em Maria Joaquina, em Cabo Frio , e na Rasa, em Búzios. A ação reúne policiais militares e civis, além de equipes das prefeituras, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Enel, com apoio do Ministério Público. A operação tem como objetivo combater a atuação de grupos ligados ao tráfico que, segundo as informações repassadas às autoridades, estariam interferindo na prestação de serviços de internet e determinando quais empresas poderiam atender os moradores.De acordo com as informações divulgadas sobre a operação, empresas de internet que atuam nas áreas atingidas estariam tendo os serviços interrompidos. Na sequência, moradores seriam pressionados a contratar uma provedora indicada pelos grupos criminosos. A prática estaria ocorrendo em áreas de Maria Joaquina, em Cabo Frio, e da Rasa, em Búzios.Durante a ação, as equipes estão cumprindo mandados de prisão e realizando buscas em diferentes pontos das duas localidades. Até o momento, três pessoas foram presas. Também foram apreendidos diversos materiais, mas os detalhes sobre os objetos encontrados ainda não foram divulgados pelas autoridades responsáveis pela operação.A presença de diferentes órgãos na ação ocorre em razão da natureza da ocorrência. Além das forças de segurança, participam equipes ligadas aos serviços públicos e à fiscalização do setor de telecomunicações. A atuação conjunta busca identificar eventuais irregularidades, interromper a interferência nos serviços e permitir que empresas de internet voltem a atender normalmente os moradores.Outro trabalho realizado durante a operação é o restabelecimento dos serviços das empresas de internet que teriam sido afetadas nas regiões. As equipes atuam principalmente em Maria Joaquina e na Rasa, onde foram relatadas interrupções e situações envolvendo o controle da contratação do serviço.Segundo as informações repassadas sobre a ação, denúncias de moradores sobre esse tipo de prática também vêm sendo recebidas por meio das redes sociais. Os relatos são encaminhados às autoridades para análise e eventual apuração. As informações podem ajudar a identificar pontos onde os serviços estariam sendo interrompidos e situações em que moradores estariam sendo direcionados a contratar uma empresa específica.A operação também envolve a apuração de possíveis vínculos entre as interrupções dos serviços e grupos ligados ao tráfico de drogas. A suspeita relatada às autoridades é de que a imposição de uma provedora de internet faria parte de uma tentativa de controle sobre um serviço utilizado diariamente pelos moradores das comunidades.Além das prisões, buscas e apreensões, a atuação da Anatel e da Enel busca contribuir com as medidas relacionadas aos serviços afetados. As equipes envolvidas trabalham de forma integrada para identificar as interferências relatadas e adotar as providências necessárias dentro das atribuições de cada órgão.Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a identidade das três pessoas presas, os possíveis crimes atribuídos individualmente a elas ou os materiais apreendidos durante as buscas. Também não há, até agora, um balanço final da operação.A ação permanece em andamento nesta segunda-feira (28), principalmente em Maria Joaquina, em Cabo Frio, e na Rasa, em Búzios. Novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço dos trabalhos e a conclusão das diligências.

A reportagem não localizou, até o momento, a defesa ou representantes das pessoas presas para manifestação sobre as acusações. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.