Homem flagrado furtando fios ligados à rede de energia no bairro Braga, em Cabo Frio. - Foto: Reprodução

Homem flagrado furtando fios ligados à rede de energia no bairro Braga, em Cabo Frio.Foto: Reprodução

Publicado 30/09/2026 13:52

Um homem foi flagrado furtando fios ligados à rede de energia por volta das 16h desta segunda-feira (28), na Rua Elvira Sherman de Araújo, no bairro Braga, em Cabo Frio . A ação foi registrada por uma câmera de segurança e mostra o suspeito retirando a fiação próxima a uma residência e, em seguida, pulando de uma árvore para deixar o local. O caso chamou a atenção de moradores e foi compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, o homem aparece junto à estrutura utilizada para a passagem da fiação. A retirada de cabos instalados próximos à rede elétrica envolve risco de choque e pode provocar acidentes, além de causar interrupções nos serviços que dependem da infraestrutura atingida.

O registro ocorreu durante a tarde e, até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito. Também não foi confirmado oficialmente se a ação registrada pelas câmeras provocou interrupções no fornecimento de energia ou em outros serviços da região.

Moradores relatam outros furtos

Após a divulgação das imagens, moradores fizeram relatos sobre possíveis ocorrências semelhantes em diferentes pontos de Cabo Frio. Uma moradora afirmou, em comentário publicado nas redes sociais, que estava havia cerca de 12 horas sem internet e levantou a possibilidade de que o cabo utilizado para o serviço tivesse sido arrancado.

Outra moradora, que afirmou ser da Rua da Luz, relatou que situações semelhantes estariam ocorrendo há aproximadamente dois meses. Segundo ela, além dos fios, caixas de transmissão instaladas nos postes também estariam sendo retiradas.

Os relatos, porém, foram feitos por moradores nas redes sociais e não foram confirmados oficialmente pelas autoridades. Até o momento, também não há informação que permita afirmar que os casos tenham sido praticados pela mesma pessoa que aparece nas imagens registradas no Braga.

Outro relato menciona uma ocorrência na Rua Narciso Portugal, no Jardim Flamboyant. Uma moradora afirmou que um furto teria acontecido por volta das 14h e que o episódio teria deixado moradores sem energia elétrica durante aproximadamente 24 horas. Segundo o relato, o crime teria sido cometido pelo mesmo homem flagrado no Braga.

A relação entre os diferentes casos ainda não foi confirmada. Também não há confirmação oficial sobre a identidade do homem registrado pelas câmeras ou sobre sua eventual participação em outros furtos relatados pelos moradores.

Investigação ainda não tem suspeito identificado

O furto de fios e cabos pode comprometer serviços de energia e telecomunicações, além de representar risco para quem tenta retirar materiais próximos à rede elétrica. A atuação em estruturas de transmissão sem equipamentos adequados também pode provocar acidentes graves.

Até a publicação desta reportagem, não havia informação sobre a identificação ou prisão do suspeito envolvido na ocorrência registrada na Rua Elvira Sherman de Araújo.

A reportagem buscou informações sobre o caso e aguarda eventuais atualizações das autoridades responsáveis pela apuração. O espaço segue aberto para manifestação.