Bomba d?água furtada de uma residência no Braga. - Foto: Reprodução

Bomba d?água furtada de uma residência no Braga.Foto: Reprodução

Publicado 02/10/2026 16:54 | Atualizado 02/10/2026 17:32

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio recuperou, na tarde desta quinta-feira (1º), uma bomba d’água furtada de uma residência no Braga. Um homem suspeito de envolvimento no furto foi localizado no Jardim Caiçara com o equipamento e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

A ação começou após agentes do Grupamento Operacional de Praia (GOP), que realizavam patrulhamento pela região, receberem informações sobre o furto e as características do suspeito. A partir dos dados repassados, os guardas realizaram buscas e localizaram um homem no Jardim Caiçara com uma bomba d’água compatível com a descrição do equipamento levado do imóvel.

Segundo os agentes da Guarda Civil Municipal, o homem confessou ter entrado na residência e retirado a bomba. Nenhum outro material ilícito foi encontrado durante a abordagem. O suspeito e o equipamento recuperado foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis.

Operação Novo Rumo reforça patrulhamento na região

Além da ocorrência envolvendo a recuperação da bomba d’água, a noite de quinta-feira (1º) contou com mais uma ação da Operação Novo Rumo, realizada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio no Braga e em bairros próximos.

A operação reuniu diferentes grupamentos e órgãos municipais, com atuação voltada ao patrulhamento, fiscalização e ordenamento dos espaços públicos. Participaram da ação o Grupamento Operacional de Praia (GOP), a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o Grupamento Operacional de Trânsito (GOT), a Guarda Marítima e Ambiental (GMA) e a Patrulha Maria da Penha.

Também integraram a operação equipes da Central Móvel de Monitoramento, do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf).

De acordo com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a iniciativa tem como objetivo ampliar a presença dos agentes nas ruas e contribuir para a prevenção de delitos, além de reforçar ações de fiscalização e ordenamento na região.

Durante a operação, 15 pessoas foram abordadas. Uma delas foi encaminhada para uma Casa de Passagem. A ação também teve participação de equipes responsáveis pelo monitoramento e pela fiscalização de diferentes áreas, conforme a necessidade identificada durante o patrulhamento.

Caso foi levado para a delegacia

A recuperação da bomba d’água ocorreu após o acionamento dos agentes e a realização de buscas com base nas características informadas sobre o suspeito. O equipamento foi localizado ainda durante a ação e encaminhado junto com o homem para a unidade policial responsável pelo registro da ocorrência.

A apresentação na delegacia permite que a autoridade policial avalie as circunstâncias do caso e adote as medidas previstas na legislação. A Guarda Civil Municipal atua no patrulhamento preventivo e, em ocorrências com possível prática de crime, encaminha envolvidos e materiais apreendidos ou recuperados para avaliação da Polícia Civil.

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio é vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Para denúncias e informações, a corporação disponibiliza o telefone 153.