Juliana Feliciano no palco de uma das edições do evento - Bohemio Produções

Juliana Feliciano no palco de uma das edições do eventoBohemio Produções

Publicado 06/10/2026 16:59

O projeto cultural Portinho Bohemio realiza uma programação especial e totalmente gratuita nos dias 9 e 10 de outubro para celebrar seus 18 anos de trajetória e a marca histórica de 84 edições em Cabo Frio . O evento comemorativo será sediado na Praça do Guta, ponto tradicional localizado na orla da Praia do Forte. Voltada para a valorização e difusão da arte local, a iniciativa pretende mobilizar moradores, turistas e trabalhadores do setor cultural em torno de um encontro festivo que marca a maturidade de uma das ações mais longevas do calendário da Região dos Lagos.

De acordo com a organização do projeto, as atividades comemorativas começam na sexta-feira (9), a partir das 19h. A celebração se estende no sábado (10), com início previsto para as 16h, garantindo várias horas de performances abertas ao público de todas as idades. A proposta curatorial para este aniversário aposta no ecletismo musical, oferecendo aos espectadores uma mistura envolvente de ritmos e estilos que variam entre samba, reggae, rock, pop, jazz e bossa nova durante toda a programação do fim de semana.

Tradição cultural e diversidade de ritmos

A grade musical confirmada para a 84ª edição do Portinho Bohemio reúne diversos nomes representativos do cenário regional. Subirão ao palco atrações como Zózi, Boteco Chic, Leandro Alves, Angel Duarte, PMG, Vinicius Santa Rosa, Ju Feliciano e João Pires. Segundo a produção, a escalação foi pensada cuidadosamente para refletir a diversidade sonora que acompanha o projeto desde sua fundação, contemplando tanto artistas locais emergentes quanto nomes já consolidados na vida noturna da cidade, proporcionando um panorama completo da produção musical cabo-friense.

Desde que iniciou suas atividades, há quase duas décadas, o Portinho Bohemio consolidou-se como um pilar essencial na cena artística e no entretenimento da cidade. Nascido originalmente às margens do canal no bairro Portinho — de onde deriva seu nome —, o projeto passou por transformações e itinerações ao longo dos anos, somando apresentações de centenas de músicos e intérpretes, além de promover edições temáticas, feiras de artesanato e homenagens tributo à música popular brasileira.

A realização do evento na Praça do Guta, em um dos pontos mais movimentados da Praia do Forte, reforça a importância da ocupação dos espaços públicos por manifestações socioculturais abertas. A iniciativa estimula a economia criativa local, movimenta a cadeia do turismo, beneficia os estabelecimentos do entorno e garante o acesso democrático da população e dos visitantes à cultura, consolidando o projeto como um patrimônio imaterial da memória festiva da Região dos Lagos.