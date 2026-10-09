Luiz Paulo Costa da Silva, assassinado a tiros em 2020 - Reprodução

Luiz Paulo Costa da Silva, assassinado a tiros em 2020Reprodução

Publicado 09/10/2026 18:12

O Tribunal do Júri da Comarca de Cabo Frio condenou Vitor Santos Maia, conhecido como Vitinho, a mais de 32 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do policial militar Luiz Paulo Costa da Silva . A sentença foi proferida após julgamento realizado pelo Poder Judiciário, a partir de denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio.

O réu foi responsabilizado pelos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de munições de uso restrito. A condenação está relacionada às investigações sobre a execução do agente de segurança, ocorrida em 16 de fevereiro de 2020, na Região dos Lagos.

De acordo com as informações reunidas no processo, o policial militar deixava o expediente de trabalho quando foi surpreendido por criminosos armados. O veículo conduzido por ele foi interceptado em uma via pública, e os ocupantes efetuaram diversos disparos de fuzil e outras armas de fogo contra a vítima.

O policial foi atingido pelos tiros e morreu no local do ataque, antes de receber socorro médico. O caso passou a integrar as investigações sobre crimes violentos registrados no município.

Denúncia apontou ligação com organização criminosa

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Vitor atuava em conjunto com outros quatro indivíduos envolvidos na ação criminosa. As investigações apontaram que os denunciados integravam uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação concentrada no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio.

Ainda conforme os elementos apresentados pela Promotoria, o grupo mantinha ligações com lideranças que estavam custodiadas na Penitenciária Gabriel Ferreira de Castilho, localizada no complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As informações sobre a atuação do grupo fizeram parte dos elementos apresentados à Justiça durante o processo. A acusação buscou demonstrar a participação do réu nos crimes atribuídos a ele, incluindo o homicídio do policial militar.

Jurados reconheceram qualificadoras do homicídio

Durante a sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acolheu os argumentos apresentados pelo Ministério Público. Os jurados reconheceram as qualificadoras apontadas na acusação, entre elas o emprego de meio cruel e a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Também foi reconhecida a circunstância de o assassinato ter sido cometido contra um agente de segurança pública em razão da função exercida. Esses elementos foram considerados no julgamento que resultou na condenação por homicídio qualificado.

A decisão foi tomada pelos jurados responsáveis pela análise do caso, enquanto a fixação da pena coube ao juízo competente. Ao final do julgamento, a punição aplicada a Vitor Santos Maia ultrapassou 32 anos de reclusão, com cumprimento inicial em regime fechado.

Situação dos outros denunciados

As informações divulgadas pelo Ministério Público não detalham o andamento individual dos processos relacionados aos outros quatro denunciados pelo envolvimento no crime. Também não foram apresentados, no material divulgado, esclarecimentos sobre eventuais julgamentos ou condenações dos demais investigados.

A condenação de Vitor diz respeito à responsabilidade penal reconhecida pelo Tribunal do Júri em relação aos crimes analisados durante a sessão. A situação processual dos demais envolvidos depende de informações específicas sobre os respectivos procedimentos judiciais.

A reportagem tentou contato com os representantes legais e com a defesa de Vitor Santos Maia para obter um posicionamento sobre a sentença e eventuais medidas judiciais relacionadas à condenação, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.