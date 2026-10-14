Momento em que banhista é resgatada por bombeiro militarFoto: Reprodução
Guarda-vidas resgatam jovem em área de pedras na Praia do Forte
Vítima passou mal em local de difícil acesso e precisou de apoio de moto aquática para ser retirada da orla de Cabo Frio
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Cabo Frio terá serviços para mulheres e mamografias gratuitas
Programação em Unamar oferece atendimentos sociais, palestras e atividades físicas; caminhão da Fundação Laço Rosa fará cerca de 210 exames no shopping
Atleta de Cabo Frio disputa Maratona de Chicago nos EUA
Hayllan Lima concluiu os 42 km da prova e deu início ao desafio no circuito das maiores corridas de rua do mundo
Manobras de moto aquática perto de banhistas causam pânico em Cabo Frio
Veículo navegou em alta velocidade próximo a crianças na Praia das Conchas durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida
Drone ajuda a flagrar sete pessoas usando drogas na Praia do Forte
Abordagens ocorreram em dois pontos da orla de Cabo Frio durante ação de fiscalização reforçada no feriado.
Homem é preso com arma e drogas após plano de ataque em Cabo Frio
Polícia recebeu informações sobre possível ataque de criminosos da Rainha da Sucata contra rivais na Ponta do Ambrósio; arma, munições e drogas foram apreendidas em Monte Alegre.
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