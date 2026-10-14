Momento em que banhista é resgatada por bombeiro militar - Foto: Reprodução

Momento em que banhista é resgatada por bombeiro militarFoto: Reprodução

Publicado 14/10/2026 16:11

Uma jovem precisou ser resgatada por equipes do salvamento marítimo na manhã desta quarta-feira (14) após passar mal na área rochosa do Canto do Forte, na Praia do Forte, em Cabo Frio . O socorro de emergência foi mobilizado devido ao estado de debilidade física em que a vítima se encontrava, apresentando acentuada dificuldade para se manter em pé e caminhar por conta própria sobre as pedras, um trecho conhecido pelo acesso complexo e risco de quedas.

De acordo com o relato de uma testemunha que presenciou a cena, a jovem permaneceu apresentando sinais de mal-estar por mais de duas horas na área rochosa antes do atendimento. A mesma fonte informou que havia garrafas de bebidas energéticas espalhadas ao redor do grupo, composto por cerca de oito a dez meninas com idades estimadas entre 14 e 17 anos, presentes no local desde o início da manhã. A dinâmica levantou suspeitas sobre o possível consumo excessivo de substâncias ou bebidas alcoólicas, mas a hipótese não foi confirmada oficialmente.

Diante do quadro clínico e da topografia acidentada do terreno, os guarda-vidas foram acionados e se deslocaram imediatamente pela faixa de areia e pelas formações rochosas para prestar os primeiros socorros. Para viabilizar a evacuação da vítima com segurança e evitar complicações decorrentes das rochas pontiagudas e do impacto das ondas, os agentes imobilizaram e posicionaram a jovem sobre uma prancha de salvamento aquático.

Logística de resgate e atuação dos agentes

A operação de remoção contou com a utilização de uma moto aquática da corporação, permitindo que a vítima fosse transportada pelo mar até um ponto seguro da areia, onde pôde receber a triagem necessária de saúde. O uso do equipamento motorizado foi fundamental para garantir a agilidade do socorro e mitigar os riscos inerentes aos resgates efetuados em zonas de arrebentação e costões rochosos.

Ações de patrulhamento e presença de guarda-vidas nos postos de salvamento ao longo da Praia do Forte visam garantir pronta resposta a acidentes, afogamentos e ocorrências médicas na orla marítima do município.

Até a publicação desta matéria, não foram divulgados boletins médicos oficiais detalhando o estado de saúde atualizado da jovem resgatada ou a identificação das causas definitivas que motivaram o mal-estar. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar e com a prefeitura para obter informações sobre o encaminhamento hospitalar da vítima e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestações.