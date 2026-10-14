Pessoa idosa pratica exercício físico na Praia do Forte, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Pessoa idosa pratica exercício físico na Praia do Forte, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 14/10/2026 16:28

A Prefeitura Municipal de Cabo Frio realiza, nesta sexta-feira (16), mais uma edição do projeto Movimento Pela Vida, promovendo uma série de atividades físicas integradas na areia e na água direcionadas especialmente para o público a partir dos 60 anos de idade. Com início programado para as 8h, a programação é elaborada e conduzida pela Superintendência da Melhor Idade (Semei), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

A proposta do evento busca incentivar a prática regular de exercícios e a atenção à saúde em ambientes ao ar livre, aliando o estímulo ao bem-estar físico a momentos de socialização e convivência comunitária. A realização periódica dessas ações desempenha um papel fundamental na promoção da saúde preventiva, auxiliando diretamente no fortalecimento da autonomia, na melhoria da mobilidade e na ampliação da participação social da população idosa.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Camila Saraiva, projetos com essa abordagem reforçam a importância de criar políticas públicas direcionadas ao envelhecimento ativo. A gestora ressaltou que garantir qualidade de vida aos idosos envolve proporcionar espaços de convivência e oportunidades que estimulem o protagonismo, permitindo que o processo de envelhecimento seja vivenciado com disposição, saúde e vínculos sociais fortalecidos.

Inscrições e modalidades permanentes da superintendência

Moradores de Cabo Frio que tenham 60 anos ou mais podem ter acesso gratuito a toda a grade de oficinas e serviços prestados pela superintendência ao longo de todo o ano. Para efetuar a inscrição e o cadastramento no sistema municipal, os interessados devem comparecer à sede do órgão portando um documento oficial de identificação com foto e um comprovante atualizado de residência no município.

A Semei mantém um cronograma contínuo de atendimento que funciona de segunda a sexta-feira, oferecendo diversas modalidades práticas e culturais gratuitas para a comunidade local. A lista de atividades abrange aulas de música, oficinas de pintura, turmas de hidroginástica, sessões de yoga, práticas de tai chi chuan e turmas de dança adaptada.

A sede administrativa da Superintendência da Melhor Idade está localizada na Avenida Henrique Terra, número 156, no bairro Palmeiras. As instalações permanecem abertas ao público durante o horário comercial para a realização de cadastros, orientações e atendimentos às famílias do município.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para consultar o ponto exato da orla onde serão concentradas as atividades desta sexta-feira e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para atualização.