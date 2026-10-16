Aeronave parada na faixa de areia de Tamoios - Foto: Reprodução

Aeronave parada na faixa de areia de Tamoios Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2026 19:37

Um helicóptero precisou realizar um pouso imprevisto diretamente na faixa de areia da praia de Unamar, localizada no distrito de Tamoios, em Cabo Frio , na manhã desta sexta-feira (16). A manobra de emergência ocorreu em decorrência do forte temporal acompanhado por trovoadas e ventania que atingiu a Região dos Lagos durante o início do dia. O incidente chamou a atenção de banhistas, moradores e motoristas que transitavam perto da Praia, assustados com a aproximação e a descida da aeronave em plena área de praia.

Testemunhas que acompanharam a movimentação no local relataram que o piloto optou por tocar o solo e pousar na areia como medida de precaução diante da visibilidade severamente prejudicada pelas instabilidades atmosféricas. A aeronave permaneceu estacionada na orla durante algum tempo até que a tempestade perdesse intensidade, permitindo a avaliação de segurança necessária para que a tripulação pudesse retomar o voo com tranquilidade.

Alerta meteorológico e instabilidade no litoral

O episódio ocorreu em meio a um quadro de forte instabilidade climática que provocou alagamentos em diversos pontos do município e levou órgãos de monitoramento a emitirem alertas de atenção para a Região dos Lagos. A chuva intensa e as descargas elétricas registradas ao longo da manhã exigiram atenção redobrada do tráfego aéreo e marítimo em toda a faixa litorânea fluminense.

Apesar do susto causado pela manobra imprevista na orla, não foram registradas pessoas feridas no local. Até a publicação desta reportagem, contudo, ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre o total de ocupantes no interior do helicóptero, a identificação da aeronave ou o plano de voo original.

Apuração junto às autoridades

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio, a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros para obter novos detalhes sobre o atendimento da ocorrência, a identificação dos passageiros e a liberação do espaço aéreo no local, e aguarda retorno; o espaço segue aberto para atualização.