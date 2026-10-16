Aeronave parada na faixa de areia de Tamoios Foto: Reprodução
Helicóptero faz pouso forçado em praia de Cabo Frio durante temporal
Aeronave pousou na areia em Unamar devido ao tempo fechado e aguardou a melhora do clima na manhã desta sexta.
Helicóptero faz pouso forçado em praia de Cabo Frio durante temporal
Aeronave pousou na areia em Unamar devido ao tempo fechado e aguardou a melhora do clima na manhã desta sexta.
Chuva forte alaga ruas de Cabo Frio nesta sexta-feira (16)
Água avançou sobre calçadas na Praia do Forte; Inmet prevê novas pancadas, ventos intensos e possibilidade de granizo na região
Judô transforma rotina de 80 crianças no Manoel Corrêa em Cabo Frio
Projeto Educando para a Vida oferece aulas gratuitas e apoio estrutural com incentivo da Prolagos.
Carro perde o controle e bate contra muro em Cabo Frio
Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (16); ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou complicado no trecho.
Roupa Nova fará show no Réveillon de Cabo Frio
Banda tem apresentação prevista para 30 de dezembro, na Praia do Forte; contratos de shows em Tamoios e licitação da queima de fogos ainda não estavam publicados
Motociclista é atingido por caminhão em Cabo Frio
Acidente ocorreu em frente ao supermercado Assaí, no bairro São Cristóvão; imagens mostram a vítima caída após a colisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.