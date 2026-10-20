Advogado sendo agredido na Rua Porto Alegre - Reprodução: Internet

Advogado sendo agredido na Rua Porto Alegre Reprodução: Internet

Publicado 20/10/2026 14:45





De acordo com o depoimento prestado na delegacia, a confusão ocorreu nas proximidades de um bar logo após o término do jogo do Vasco. Rafael explicou que fez parte da torcida organizada por 14 anos, mas se afastou do grupo há cinco anos por não concordar com a atual liderança. A vítima contou que foi abordada por integrantes do grupo, recebeu ameaças por causa de divergências antigas e levou um soco no rosto, o que deu início a uma sequência de socos e chutes no chão.



Imagens em vídeo mostram que a violência continuou mesmo com o homem caído na via pública e sem reação. O advogado sofreu um hematoma no olho direito, ferimentos no rosto e a perda de um dente. Ele também relatou que uma amiga presente no local afirmou que ele ficou desacordado por cerca de cinco minutos enquanto continuava sendo atingido por chutes na cabeça. Rafael fez o exame de corpo de delito e declarou que demorou a procurar atendimento médico e a polícia por sentir vergonha do ocorrido. O advogado defende que o caso seja investigado como tentativa de homicídio, embora a ocorrência tenha sido registrada na 126ª DP como lesão corporal.



Testemunhas citam provocações e histórico de divergências A Polícia Civil apura as circunstâncias de uma agressão sofrida pelo advogado Rafael Vieira da Costa, de 39 anos, ocorrida na madrugada da última quarta-feira (14), na Rua Porto Alegre, no bairro Palmeiras, no município de Cabo Frio . Segundo o relato da vítima, o ataque começou após ele ser cercado por cerca de 15 pessoas e cobrado a retirar a camisa da organizada Força Jovem do Vasco que vestia, sob a alegação de que não faria mais parte do grupo.De acordo com o depoimento prestado na delegacia, a confusão ocorreu nas proximidades de um bar logo após o término do jogo do Vasco. Rafael explicou que fez parte da torcida organizada por 14 anos, mas se afastou do grupo há cinco anos por não concordar com a atual liderança. A vítima contou que foi abordada por integrantes do grupo, recebeu ameaças por causa de divergências antigas e levou um soco no rosto, o que deu início a uma sequência de socos e chutes no chão.Imagens em vídeo mostram que a violência continuou mesmo com o homem caído na via pública e sem reação. O advogado sofreu um hematoma no olho direito, ferimentos no rosto e a perda de um dente. Ele também relatou que uma amiga presente no local afirmou que ele ficou desacordado por cerca de cinco minutos enquanto continuava sendo atingido por chutes na cabeça. Rafael fez o exame de corpo de delito e declarou que demorou a procurar atendimento médico e a polícia por sentir vergonha do ocorrido. O advogado defende que o caso seja investigado como tentativa de homicídio, embora a ocorrência tenha sido registrada na 126ª DP como lesão corporal.

Por outro lado, pessoas que estavam no local afirmam que o próprio advogado teria iniciado as provocações e que a briga teve teor estritamente pessoal. Segundo esses relatos, o confronto envolveu questões particulares e um histórico de desentendimentos prévios, sem relação com a atuação coletiva do grupo de torcedores que estava presente na área.



As testemunhas apontam que a discussão começou por insatisfações de Rafael com antigos membros e gestões do grupo, o que teria gerado ofensas e desafios diretos no local antes do início da agressão física.



Posicionamento e versão da defesa dos citados

Em nota oficial encaminhada para esclarecer os fatos, a Força Jovem 20ª Família reforçou que o episódio tratou-se de uma briga individual entre duas pessoas e repudiou qualquer tipo de violência. O grupo declarou que Rafael estava alterado e partiu para o confronto ao reconhecer uma pessoa com quem já possuía conflitos do passado. Segundo a organização, os demais presentes no local apenas tentaram intervir para separar os envolvidos.



A reportagem buscou contato direto com os envolvidos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço segue aberto para posicionamento. A Polícia Civil informou que a 126ª DP realiza diligências e analisa as imagens do local para identificar formalmente os envolvidos e esclarecer as responsabilidades de cada parte no caso.