Procon realiznado fiscalização na clínica odontológica em Cabo Frio - Foto: Reprodução Secom

Procon realiznado fiscalização na clínica odontológica em Cabo FrioFoto: Reprodução Secom

Publicado 21/10/2026 15:46 | Atualizado 21/10/2026 16:05

A Prefeitura Municipal de Cabo Frio autuou uma clínica odontológica localizada no bairro Centro durante uma ação de fiscalização promovida pelo Procon Municipal nesta terça-feira (20). O estabelecimento comercial foi penalizado por desatender de forma reiterada e não responder às notificações oficiais previamente expedidas pelo órgão de defesa do consumidor, que cobravam esclarecimentos sobre sucessivas reclamações de pacientes relativas à prestação de serviços de saúde bucal.

Conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC), as empresas e fornecedoras de serviços têm o dever legal de prestar informações e responder tempestivamente às notificações enviadas pelos órgãos de fiscalização. A omissão não justificada sujeita o estabelecimento infrator à aplicação de sanções administrativas e multas pecuniárias, conforme prevê a legislação consumerista vigente.

Prazo para relatório econômico e cálculo da penalidade

O valor final da penalidade financeira é determinado a partir de critérios técnicos que avaliam a gravidade da infração, o eventual proveito econômico obtido e a capacidade financeira da empresa. Em razão disso, o Procon Municipal concedeu o prazo formal de dez dias para que a direção da clínica odontológica apresente seu balanço econômico oficial, fundamentado na receita bruta obtida nos últimos três meses, parâmetro necessário para o cálculo preciso da multa. Caso a empresa não envie a documentação no período estipulado, a mensuração será efetuada por estimativa técnica do próprio órgão.

A coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, ressaltou que a falta de retorno por parte da empresa configura um desrespeito direto às autoridades fiscalizadoras e ao público consumidor.

“A falta de respostas por parte da empresa, além de desobedecer ao órgão fiscalizador, revela a efetiva falha na prestação de serviços aos consumidores, que não tiveram qualquer justificativa quanto às suas reclamações. Essa prática desrespeitosa é vedada pela legislação e aqui estamos para autuar a clínica”, destacou a coordenadora.

Canais de atendimento e registro de denúncias

O órgão municipal orienta os munícipes que enfrentarem irregularidades na prestação de serviços comerciais ou de saúde a registrarem denúncias presenciais. O atendimento no distrito sede é realizado na sede temporária localizada na Rua Romário Gomes, 235, no bairro Jardim Flamboyant, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já em Tamoios, o polo funciona no Shopping UnaPark (Avenida Amaral Peixoto, bloco B, sala 4), às segundas e quintas-feiras, das 9h às 16h.

A reportagem buscou contato com a administração da clínica odontológica autuada para obter o posicionamento oficial da empresa acerca das notificações do Procon e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para livre manifestação.