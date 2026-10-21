Voluntária doando sangue para reforçar os estoques do hemocentroDivulgação
A situação de escassez é generalizada, porém atinge níveis de maior gravidade nos tipos sanguíneos O negativo (O-), O positivo (O+), A negativo (A-) e A positivo (A+). Segundo os responsáveis pelo hemocentro, a doação voluntária e contínua é o único meio de assegurar o suporte transfsional, uma vez que o sangue e seus derivados possuem prazo de validade limitado e não podem ser fabricados sinteticamente. A manutenção do serviço regular depende, portanto, da constante renovação dos estoques por parte de doadores veteranos e novos voluntários.
Critérios de triagem e atualizações nas regras de doação
De acordo com as explicações oferecidas em material informativo pela médica hemoterapeuta da unidade, Dra. Fernanda Vessoni, a nova portaria trouxe importantes esclarecimentos sobre o período de espera recomendado após a realização de tatuagens e maquiagens definitivas. A legislação vigente também abordou os parâmetros de aptidão para indivíduos em uso de medicamentos da classe dos análogos do GLP-1, pessoas que fazem uso de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ou Profilaxia Pós-Exposição (PEP) contra o HIV, e definiu novas condições para a doação de sangue por idosos acima de 70 anos.
O hemocentro ressalta que a atualização das regras normativas não garante a liberação automática do candidato. Todos os voluntários continuam sendo submetidos a uma rigorosa triagem clínica e entrevista individualizada antes de cada coleta, garantindo os protocolos internacionais de biossegurança tanto para quem doa quanto para quem recebe o sangue.
Atendimento no final de semana e serviço ao doador
A sede do hemocentro está localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 88, no bairro Passagem, em Cabo Frio. A instituição orienta que os cidadãos aptos consultem previamente os canais de comunicação oficiais para esclarecer eventuais dúvidas sobre os requisitos básicos antes de se deslocarem até o local.
Como órgão centralizador da distribuição de hemocomponentes na Baixada Litorânea, o Hemolagos confirmou que a mobilização visa garantir a plena capacidade operacional de todos os hospitais regionais atendidos.
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