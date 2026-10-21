Voluntária doando sangue para reforçar os estoques do hemocentro - Divulgação

Voluntária doando sangue para reforçar os estoques do hemocentroDivulgação

Publicado 21/10/2026 18:17





A situação de escassez é generalizada, porém atinge níveis de maior gravidade nos tipos sanguíneos O negativo (O-), O positivo (O+), A negativo (A-) e A positivo (A+). Segundo os responsáveis pelo hemocentro, a doação voluntária e contínua é o único meio de assegurar o suporte transfsional, uma vez que o sangue e seus derivados possuem prazo de validade limitado e não podem ser fabricados sinteticamente. A manutenção do serviço regular depende, portanto, da constante renovação dos estoques por parte de doadores veteranos e novos voluntários.



Critérios de triagem e atualizações nas regras de doação Hemolagos emitiu um alerta epidemiológico e sanitário devido ao nível crítico em que se encontram os seus estoques de sangue, convocando a população da Região dos Lagos para a realização de doações imediatas. A instituição é a unidade oficial responsável pela coleta, processamento e distribuição de bolsas de sangue e hemocomponentes para unidades de saúde públicas e privadas localizadas nos nove municípios que integram a Baixada Litorânea. O desabastecimento afeta diretamente o fluxo de emergências médicas, intervenções cirúrgicas eletivas ou de urgência, além da continuidade dos tratamentos oncológicos na região. Para facilitar a adesão do público, o hemocentro localizado na Rua Barão do Rio Branco, em Cabo Frio , funcionará em horário excepcional neste próximo sábado.A situação de escassez é generalizada, porém atinge níveis de maior gravidade nos tipos sanguíneos O negativo (O-), O positivo (O+), A negativo (A-) e A positivo (A+). Segundo os responsáveis pelo hemocentro, a doação voluntária e contínua é o único meio de assegurar o suporte transfsional, uma vez que o sangue e seus derivados possuem prazo de validade limitado e não podem ser fabricados sinteticamente. A manutenção do serviço regular depende, portanto, da constante renovação dos estoques por parte de doadores veteranos e novos voluntários.

Além de reforçar o chamado para o comparecimento na unidade, o Hemolagos destacou recentes mudanças nas diretrizes nacionais para a triagem de doadores. Conforme informado pela instituição, as diretrizes do Ministério da Saúde foram atualizadas por meio da Portaria GM/MS nº 11.685/2026. A norma redefiniu prazos e critérios técnicos referentes à inaptidão temporária.



De acordo com as explicações oferecidas em material informativo pela médica hemoterapeuta da unidade, Dra. Fernanda Vessoni, a nova portaria trouxe importantes esclarecimentos sobre o período de espera recomendado após a realização de tatuagens e maquiagens definitivas. A legislação vigente também abordou os parâmetros de aptidão para indivíduos em uso de medicamentos da classe dos análogos do GLP-1, pessoas que fazem uso de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ou Profilaxia Pós-Exposição (PEP) contra o HIV, e definiu novas condições para a doação de sangue por idosos acima de 70 anos.



O hemocentro ressalta que a atualização das regras normativas não garante a liberação automática do candidato. Todos os voluntários continuam sendo submetidos a uma rigorosa triagem clínica e entrevista individualizada antes de cada coleta, garantindo os protocolos internacionais de biossegurança tanto para quem doa quanto para quem recebe o sangue.



Atendimento no final de semana e serviço ao doador

Para facilitar o acesso daqueles que não conseguem comparecer durante os dias úteis, o Hemolagos preparou uma logística especial de atendimento. O horário de funcionamento regular da unidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Excepcionalmente, neste sábado, dia 24 de outubro, as portas estarão abertas no período da manhã, das 8h às 12h, para receber os voluntários.



A sede do hemocentro está localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 88, no bairro Passagem, em Cabo Frio. A instituição orienta que os cidadãos aptos consultem previamente os canais de comunicação oficiais para esclarecer eventuais dúvidas sobre os requisitos básicos antes de se deslocarem até o local.



Como órgão centralizador da distribuição de hemocomponentes na Baixada Litorânea, o Hemolagos confirmou que a mobilização visa garantir a plena capacidade operacional de todos os hospitais regionais atendidos.