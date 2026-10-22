Escoamento da vala que liga a Lagoa Vermelha à Praia do Foguete - Reprodução/Instagram Cabo Frio na Mira

Escoamento da vala que liga a Lagoa Vermelha à Praia do FogueteReprodução/Instagram Cabo Frio na Mira

Publicado 22/10/2026 12:27





A repercussão do caso ganhou força após a circulação de imagens nas redes sociais que mostram frequentadores manuseando a areia na localidade dias antes de a passagem se formar. Em resposta ao material veiculado, o Inea esclareceu que nenhuma entidade ou cidadão solicitou autorização formal para realizar qualquer tipo de escavação ou movimentação de solo na área. O órgão ambiental ressaltou que intervenções desse porte exigem estudos prévios e licença adequada para evitar impactos desordenados ao ecossistema local.



Um dos homens identificados nas gravações, Caio Pinheiro, rebateu as acusações de que seu grupo teria causado o escoamento da lagoa. Ele explicou que a presença dos amigos no local tinha caráter estritamente recreativo, limitando-se à criação de uma pequena estrutura de lazer na areia, sem qualquer objetivo de conectar os dois corpos d'água. Pinheiro destacou ainda que a gravação ocorreu cerca de uma semana antes do rompimento efetivo da faixa de areia, em um dia ensolarado que sucedeu um período de forte pluviosidade. Ele classificou como injusta a responsabilização sem laudo técnico e afirmou estar inteiramente disponível para prestar esclarecimentos às autoridades competentes.



Fatores climáticos e monitoramento ecológico O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em conjunto com as prefeituras regionais, instaurou uma investigação para apurar as causas da abertura de um canal na faixa de areia da Praia do Foguete, localizada na divisa entre os municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo. O rompimento da barreira natural conectou a Lagoa da Barra Nova, conhecida popularmente como Lagoa Vermelha, diretamente ao oceano Atlântico. O episódio mobiliza especialistas que acompanham as transformações na paisagem e analisam se o fluxo de água foi gerado por dinâmicas da própria natureza ou por intervenção humana não autorizada na Região dos Lagos.A repercussão do caso ganhou força após a circulação de imagens nas redes sociais que mostram frequentadores manuseando a areia na localidade dias antes de a passagem se formar. Em resposta ao material veiculado, o Inea esclareceu que nenhuma entidade ou cidadão solicitou autorização formal para realizar qualquer tipo de escavação ou movimentação de solo na área. O órgão ambiental ressaltou que intervenções desse porte exigem estudos prévios e licença adequada para evitar impactos desordenados ao ecossistema local.Um dos homens identificados nas gravações, Caio Pinheiro, rebateu as acusações de que seu grupo teria causado o escoamento da lagoa. Ele explicou que a presença dos amigos no local tinha caráter estritamente recreativo, limitando-se à criação de uma pequena estrutura de lazer na areia, sem qualquer objetivo de conectar os dois corpos d'água. Pinheiro destacou ainda que a gravação ocorreu cerca de uma semana antes do rompimento efetivo da faixa de areia, em um dia ensolarado que sucedeu um período de forte pluviosidade. Ele classificou como injusta a responsabilização sem laudo técnico e afirmou estar inteiramente disponível para prestar esclarecimentos às autoridades competentes.

De acordo com levantamentos preliminares das equipes ambientais, o rompimento da barreira de areia ocorreu durante a madrugada entre os dias 18 e 19 de outubro, momento em que o expressivo volume acumulado na lagoa avançou rumo ao mar. O secretário municipal de Meio Ambiente de Cabo Frio, Jailton Dias, pontuou que aberturas como essa podem decorrer de fatores estritamente naturais, impulsionados pela pressão hídrica pós-chuvas, ou ser desencadeadas por ações antrópicas. Quando o canal se estabelece, ocorrem alterações imediatas no nível de salinidade da água, o que pode influenciar diretamente a fauna e a flora da região.



A Lagoa da Barra Nova integra a unidade de conservação do Parque Estadual da Costa do Sol e passa, de tempos em tempos, por processos de extravasamento para o escoamento do excesso de água acumulada. O volume de chuvas intensas registrado na região ao longo dos dias anteriores ao evento surge como um dos principais elementos analisados pelos técnicos. Além do aspecto biológico, a estrutura desempenha papel relevante na drenagem urbana dos bairros adjacentes, motivo pelo qual qualquer interferência sem acompanhamento técnico pode gerar riscos estruturais e ambientais.



Em nota oficial enviada anteriormente, a Prefeitura de Arraial do Cabo informou que equipes fiscalizadoras acompanham de perto a evolução do canal e reiterou que, até a última atualização, não existem provas conclusivas de ação humana intencional na abertura do trecho. O local permanece sob monitoramento contínuo até a conclusão das apurações.