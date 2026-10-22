Escoamento da vala que liga a Lagoa Vermelha à Praia do FogueteReprodução/Instagram Cabo Frio na Mira
A repercussão do caso ganhou força após a circulação de imagens nas redes sociais que mostram frequentadores manuseando a areia na localidade dias antes de a passagem se formar. Em resposta ao material veiculado, o Inea esclareceu que nenhuma entidade ou cidadão solicitou autorização formal para realizar qualquer tipo de escavação ou movimentação de solo na área. O órgão ambiental ressaltou que intervenções desse porte exigem estudos prévios e licença adequada para evitar impactos desordenados ao ecossistema local.
Um dos homens identificados nas gravações, Caio Pinheiro, rebateu as acusações de que seu grupo teria causado o escoamento da lagoa. Ele explicou que a presença dos amigos no local tinha caráter estritamente recreativo, limitando-se à criação de uma pequena estrutura de lazer na areia, sem qualquer objetivo de conectar os dois corpos d'água. Pinheiro destacou ainda que a gravação ocorreu cerca de uma semana antes do rompimento efetivo da faixa de areia, em um dia ensolarado que sucedeu um período de forte pluviosidade. Ele classificou como injusta a responsabilização sem laudo técnico e afirmou estar inteiramente disponível para prestar esclarecimentos às autoridades competentes.
Fatores climáticos e monitoramento ecológico
A Lagoa da Barra Nova integra a unidade de conservação do Parque Estadual da Costa do Sol e passa, de tempos em tempos, por processos de extravasamento para o escoamento do excesso de água acumulada. O volume de chuvas intensas registrado na região ao longo dos dias anteriores ao evento surge como um dos principais elementos analisados pelos técnicos. Além do aspecto biológico, a estrutura desempenha papel relevante na drenagem urbana dos bairros adjacentes, motivo pelo qual qualquer interferência sem acompanhamento técnico pode gerar riscos estruturais e ambientais.
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