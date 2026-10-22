Vanda Maria Nogueira Gonçalves faleceu nesta quarta-feira (21) - Foto: Reprodução

Vanda Maria Nogueira Gonçalves faleceu nesta quarta-feira (21)Foto: Reprodução

Publicado 22/10/2026 14:28 | Atualizado 22/10/2026 14:30

Morreu nesta quarta-feira (21), aos 91 anos, Vanda Maria Nogueira Gonçalves, avó do prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, e da deputada estadual eleita Dra. Gabriela. As cerimônias de despedida e as últimas homenagens acontecem nesta quinta-feira (22), com velório realizado na Igreja Matriz Auxiliar a partir das 10h. O sepultamento está agendado para as 15h, no Cemitério Santa Izabel, na área central do município.

A confirmação do falecimento da matriarca causou comoção no cenário político e comunitário da Região dos Lagos. Nas redes sociais, o chefe do Executivo municipal publicou uma mensagem de despedida ressaltando a relevância da avó em sua trajetória pessoal, além do papel decisivo que desempenhou em sua criação e formação de valores morais.

Professora de profissão, Dona Vanda foi lembrada pelo prefeito como uma figura maternal, pautada pela religiosidade, pela dedicação ao ensino e pelo zelo com a comunidade local.

“Sou quem sou também por suas mãos, suas orações e seu amor”, declarou Dr. Serginho em publicação prestada à memória da professora.

Legado familiar e apoio ao patriarca

Em seu pronunciamento, o prefeito de Cabo Frio também direcionou palavras de conforto ao avô, de 96 anos, ressaltando a trajetória do casal, que compartilhou décadas de união, e o legado familiar deixado para filhos, netos, bisnetos e demais parentes da cidade.

Integrantes da sociedade civil, lideranças comunitárias e autoridades locais manifestaram solidariedade aos familiares e amigos próximos durante o período de luto institucional.

A reportagem buscou contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Cabo Frio para informações sobre decretos de luto oficial no município e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestação.