Homem preso nas proximidades da rodoviária de Cabo Frio.Foto: Reprodução PM
Homem é preso em Cabo Frio após tentar matar ex-companheira em MG
Suspeito aplicou golpe "mata-leão" na vítima em Belo Horizonte e fugiu para a Região dos Lagos para evitar prisão
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Procon autua clínica odontológica por ignorar notificações em Cabo Frio
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