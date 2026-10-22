Homem preso nas proximidades da rodoviária de Cabo Frio. - Foto: Reprodução PM

Homem preso nas proximidades da rodoviária de Cabo Frio.Foto: Reprodução PM

Publicado 22/10/2026 14:36 | Atualizado 22/10/2026 15:23

Um homem acusado de tentar assassinar a ex-companheira em Belo Horizonte (MG) foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (21), nas imediações da rodoviária de Cabo Frio . Identificado como Matheus Ferreira Moreira, ele estava foragido após ter agredido gravemente a mulher na noite de terça-feira (20) e fugir para a Região dos Lagos na tentativa de se esconder do cerco policial.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Belo Horizonte, o acusado aplicou um golpe de estrangulamento conhecido como “mata-leão” e desferiu diversos chutes contra a vítima. A mulher foi socorrida em estado grave e internada no Hospital João XXIII, na capital mineira, onde passou por procedimento cirúrgico emergencial sob risco de sequelas permanentes, como a tetraplegia.

A Polícia Civil mineira apura ainda a suspeita de que Matheus tenha deixado o registro de gás aberto no imóvel após as agressões físicas. Testemunhas relataram aos policiais militares que atenderam a ocorrência em Belo Horizonte que havia um forte odor no local, levantando a hipótese de uma tentativa de provocar incêndio ou explosão na residência.

Ação integrada e prisão na rodoviária

Após o crime, a equipe de inteligência da Deam de Minas Gerais mapeou o trajeto de fuga do suspeito e identificou que ele planejava se esconder na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ou no município de Cabo Frio. As informações foram repassadas em caráter de urgência para a 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), que montou uma força-tarefa de patrulhamento tático nas vias de acesso e no terminal rodoviário do município.

O suspeito foi interceptado e contido por agentes da 126ª DP enquanto circulava no entorno do terminal de passageiros. Na unidade policial, Matheus admitiu ter aplicado a esganadura na ex-companheira e alegou ter deixado o estado de Minas Gerais para escapar do estado de flagrância.

O homem foi autuado em flagrante delito pelo crime de tentativa de feminicídio e permaneceu custodiado no xadrez da delegacia, aguardando transferência para o sistema prisional fluminense, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

A reportagem tentou contato com a defesa do suspeito e com a Polícia Civil para verificar os detalhes da transferência do detido para Minas Gerais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço permanece aberto para livre manifestação.