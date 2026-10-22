A interdição do supermercado é por tempo indeterminado - Divulgação/ Procon

A interdição do supermercado é por tempo indeterminadoDivulgação/ Procon

Publicado 22/10/2026 17:26





Para obter a liberação e reabrir as portas ao público, a administração do supermercado precisará cumprir uma série de exigências sanitárias estabelecidas pelo órgão fiscalizador. O protocolo de readequação exige uma higienização profunda e limpeza geral de todo o prédio, além de manutenção corretiva do sistema de ar-condicionado, dos equipamentos de refrigeração e do teto, que apresenta diversos buracos e avarias estruturais. Paralelamente, todos os funcionários da loja terão o prazo máximo de sete dias para realizar o curso de atualização em manipulação correta de alimentos, com comprovação obrigatória de frequência junto à Secretaria Municipal de Saúde.



Durante o procedimento de inspeção realizado nesta quinta-feira, os fiscais da Vigilância Sanitária efetuaram o descarte e a inutilização imediata de 20 potes contendo temperos secos moídos e oleaginosas, como castanhas, além de lotes de frutas em estado visível de decomposição. O estabelecimento já havia sido alvo de fiscalização na semana anterior, ocasião em que os agentes públicos apreenderam e descartaram aproximadamente 60 quilos de produtos alimentícios com prazos de validade vencidos, configurando um quadro de reincidência nas infrações de saúde pública.



Reincidência e novas exigências para o estabelecimento A Vigilância Sanitária Municipal de Cabo Frio realizou a interdição por tempo indeterminado de uma unidade de uma rede de supermercados localizada no bairro Jardim Esperança nesta quinta-feira (22). A medida foi tomada após fiscais constatarem diversas irregularidades operacionais e de higiene, motivados por denúncias de consumidores relativas às condições de armazenamento no açougue da loja. A fiscalização identificou falhas graves no acondicionamento de embutidos e gomos de linguiça, gerando a imediata paralisação das atividades comerciais na Região dos Lagos.Para obter a liberação e reabrir as portas ao público, a administração do supermercado precisará cumprir uma série de exigências sanitárias estabelecidas pelo órgão fiscalizador. O protocolo de readequação exige uma higienização profunda e limpeza geral de todo o prédio, além de manutenção corretiva do sistema de ar-condicionado, dos equipamentos de refrigeração e do teto, que apresenta diversos buracos e avarias estruturais. Paralelamente, todos os funcionários da loja terão o prazo máximo de sete dias para realizar o curso de atualização em manipulação correta de alimentos, com comprovação obrigatória de frequência junto à Secretaria Municipal de Saúde.Durante o procedimento de inspeção realizado nesta quinta-feira, os fiscais da Vigilância Sanitária efetuaram o descarte e a inutilização imediata de 20 potes contendo temperos secos moídos e oleaginosas, como castanhas, além de lotes de frutas em estado visível de decomposição. O estabelecimento já havia sido alvo de fiscalização na semana anterior, ocasião em que os agentes públicos apreenderam e descartaram aproximadamente 60 quilos de produtos alimentícios com prazos de validade vencidos, configurando um quadro de reincidência nas infrações de saúde pública.

Por se tratar de uma situação reincidente, a equipe de fiscalização renovou a cobrança para a resolução imediata de pendências apontadas anteriormente. O estabelecimento foi notificado a remover o excesso de pallets de madeira espalhados pelo salão de vendas, diminuir o intervalo entre as sessões de dedetização de 15 para 10 dias, revisar criteriosamente a validade dos itens expostos nas prateleiras e intensificar a rotina de limpeza diária do pavimento. Também foi exigido o conserto ou a substituição das tampas dos expositores de frangos congelados, uma vez que a permanência dos recipientes abertos favorece a atração de vetores e pragas urbanas.



Segundo a nutricionista e fiscal responsável pela ação, Ingrid Sá, a interdição visa garantir a execução da limpeza geral e o cumprimento de todas as demandas comunicadas anteriormente pela fiscalização. De acordo com a profissional, a reabertura do local depende exclusivamente do envio de uma solicitação por parte dos responsáveis pelo supermercado assim que todas as normas forem atendidas. Ela reforçou que a loja permanecerá fechada até o cumprimento integral das exigências e que a equipe retornará ao local em 15 dias para verificar se as determinações foram mantidas.



Posicionamento do supermercado

A reportagem entrou em contato com a rede de supermercados e aguarda posicionamento oficial sobre o cumprimento das exigências sanitárias impostas no bairro Jardim Esperança; o espaço segue aberto para manifestação.