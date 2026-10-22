A interdição do supermercado é por tempo indeterminadoDivulgação/ Procon
Para obter a liberação e reabrir as portas ao público, a administração do supermercado precisará cumprir uma série de exigências sanitárias estabelecidas pelo órgão fiscalizador. O protocolo de readequação exige uma higienização profunda e limpeza geral de todo o prédio, além de manutenção corretiva do sistema de ar-condicionado, dos equipamentos de refrigeração e do teto, que apresenta diversos buracos e avarias estruturais. Paralelamente, todos os funcionários da loja terão o prazo máximo de sete dias para realizar o curso de atualização em manipulação correta de alimentos, com comprovação obrigatória de frequência junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Durante o procedimento de inspeção realizado nesta quinta-feira, os fiscais da Vigilância Sanitária efetuaram o descarte e a inutilização imediata de 20 potes contendo temperos secos moídos e oleaginosas, como castanhas, além de lotes de frutas em estado visível de decomposição. O estabelecimento já havia sido alvo de fiscalização na semana anterior, ocasião em que os agentes públicos apreenderam e descartaram aproximadamente 60 quilos de produtos alimentícios com prazos de validade vencidos, configurando um quadro de reincidência nas infrações de saúde pública.
Reincidência e novas exigências para o estabelecimento
Segundo a nutricionista e fiscal responsável pela ação, Ingrid Sá, a interdição visa garantir a execução da limpeza geral e o cumprimento de todas as demandas comunicadas anteriormente pela fiscalização. De acordo com a profissional, a reabertura do local depende exclusivamente do envio de uma solicitação por parte dos responsáveis pelo supermercado assim que todas as normas forem atendidas. Ela reforçou que a loja permanecerá fechada até o cumprimento integral das exigências e que a equipe retornará ao local em 15 dias para verificar se as determinações foram mantidas.
Posicionamento do supermercado
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