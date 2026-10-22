Participantes terão chance de ter a carteira de trabalho assinadaReprodução/ Internet
A programação do mutirão contará com a integração de diferentes órgãos e parceiros institucionais. Estarão presentes equipes do programa municipal Emprego Já!, da Casa do Empreendedor e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Juntas, as entidades vão oferecer suporte gratuito a quem pretende conseguir o primeiro emprego, mudar de área de atuação, retornar ao mercado formal de trabalho ou formalizar uma atividade autônoma de empreendedorismo.
A orientação dos organizadores é para que os moradores interessados compareçam ao local munidos de documento de identidade e currículo atualizado. Para os trabalhadores que não tiverem o documento impresso em mãos ou precisarem de ajustes na apresentação de suas qualificações, a equipe prestará atendimento no próprio evento, auxiliando no cadastro no sistema e na elaboração ou correção técnica do currículo profissional.
Apoio ao empreendedorismo e qualificação profissional
A presença do Senac na ação visa reforçar a oferta de cursos de capacitação e a qualificação da mão de obra regional. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, Marcelo Dusi, a proposta central do evento é atuar como uma ponte direta entre a população economicamente ativa e as oportunidades de trabalho oferecidas pelo comércio e setor de serviços da cidade.
Marcelo Dusi destacou que o objetivo principal é facilitar o acesso dos moradores às vagas disponíveis, conectando diretamente quem busca uma colocação às empresas que precisam de mão de obra qualificada. O secretário enfatizou também a importância de instruir os cidadãos que desejam empreender, mostrando os serviços de consultoria e suporte disponíveis na rede municipal.
Expansão das oportunidades de trabalho no município
Eventos desse formato também contribuem para descentralizar o acesso à informação e reduzir as barreiras de entrada no mercado formal. Com a presença de equipes de suporte técnico para cadastro e consultoria gratuita para pequenos empreendedores no mesmo espaço físico, a administração municipal busca otimizar o processo de contratação e fortalecer a renda das famílias locais.
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