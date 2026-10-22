Participantes terão chance de ter a carteira de trabalho assinada - Reprodução/ Internet

Participantes terão chance de ter a carteira de trabalho assinadaReprodução/ Internet

Publicado 22/10/2026 18:10 | Atualizado 22/10/2026 18:11





A programação do mutirão contará com a integração de diferentes órgãos e parceiros institucionais. Estarão presentes equipes do programa municipal Emprego Já!, da Casa do Empreendedor e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Juntas, as entidades vão oferecer suporte gratuito a quem pretende conseguir o primeiro emprego, mudar de área de atuação, retornar ao mercado formal de trabalho ou formalizar uma atividade autônoma de empreendedorismo.



A orientação dos organizadores é para que os moradores interessados compareçam ao local munidos de documento de identidade e currículo atualizado. Para os trabalhadores que não tiverem o documento impresso em mãos ou precisarem de ajustes na apresentação de suas qualificações, a equipe prestará atendimento no próprio evento, auxiliando no cadastro no sistema e na elaboração ou correção técnica do currículo profissional.



Apoio ao empreendedorismo e qualificação profissional A Prefeitura de Cabo Frio promove, no próximo dia 29 de outubro, quinta-feira, das 8h às 18h, o evento "Emprego Já na Praça", com foco na oferta de vagas de trabalho e na orientação profissional de moradores do município. A estrutura será montada na Praça Porto Rocha, localizada no Centro da cidade, reunindo representantes de diversas empresas locais que receberão currículos diretamente dos candidatos. A iniciativa busca facilitar o acesso de trabalhadores ao mercado de trabalho e incentivar o desenvolvimento econômico na Região dos Lagos.A programação do mutirão contará com a integração de diferentes órgãos e parceiros institucionais. Estarão presentes equipes do programa municipal Emprego Já!, da Casa do Empreendedor e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Juntas, as entidades vão oferecer suporte gratuito a quem pretende conseguir o primeiro emprego, mudar de área de atuação, retornar ao mercado formal de trabalho ou formalizar uma atividade autônoma de empreendedorismo.A orientação dos organizadores é para que os moradores interessados compareçam ao local munidos de documento de identidade e currículo atualizado. Para os trabalhadores que não tiverem o documento impresso em mãos ou precisarem de ajustes na apresentação de suas qualificações, a equipe prestará atendimento no próprio evento, auxiliando no cadastro no sistema e na elaboração ou correção técnica do currículo profissional.

Além da captação de currículos pelas empresas contratantes, a Casa do Empreendedor prestará atendimento focado aos cidadãos que desejam abrir o próprio negócio ou ampliar empreendimentos já existentes. O público poderá tirar dúvidas sobre abertura de Microempreendedor Individual (MEI), regularização de empresas e acesso às ferramentas públicas de apoio ao crédito e à gestão empresarial no município.



A presença do Senac na ação visa reforçar a oferta de cursos de capacitação e a qualificação da mão de obra regional. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, Marcelo Dusi, a proposta central do evento é atuar como uma ponte direta entre a população economicamente ativa e as oportunidades de trabalho oferecidas pelo comércio e setor de serviços da cidade.



Marcelo Dusi destacou que o objetivo principal é facilitar o acesso dos moradores às vagas disponíveis, conectando diretamente quem busca uma colocação às empresas que precisam de mão de obra qualificada. O secretário enfatizou também a importância de instruir os cidadãos que desejam empreender, mostrando os serviços de consultoria e suporte disponíveis na rede municipal.



Expansão das oportunidades de trabalho no município

A realização de feiras e mutirões de empregabilidade tem se tornado uma estratégia frequente para movimentar a economia local em Cabo Frio, especialmente com a proximidade do fim de ano e da alta temporada de turismo. Em ocasiões anteriores, ações integradas de recrutamento na área central da cidade permitiram o preenchimento de centenas de postos temporários e efetivos nos setores de comércio, hotelaria e gastronomia.



Eventos desse formato também contribuem para descentralizar o acesso à informação e reduzir as barreiras de entrada no mercado formal. Com a presença de equipes de suporte técnico para cadastro e consultoria gratuita para pequenos empreendedores no mesmo espaço físico, a administração municipal busca otimizar o processo de contratação e fortalecer a renda das famílias locais.