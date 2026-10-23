ESF do Manoel Corrêa em Cabo Frio - Foto: Reprodução

ESF do Manoel Corrêa em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 23/10/2026 14:29 | Atualizado 23/10/2026 14:29

A Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio , realiza entre os dias 26 e 29 de outubro o mutirão de acompanhamento nutricional e pesagem obrigatória dos beneficiários do programa Bolsa Família. A ação atende às condicionalidades de saúde exigidas pelo Governo Federal para a manutenção do benefício e abrange os moradores da localidade e dos bairros adjacentes assistidos pela unidade.

O procedimento de acompanhamento é voltado para todos os integrantes do núcleo familiar cadastrado, com prioridade de atendimento para crianças menores de 7 anos, gestantes de qualquer idade, lactantes e mulheres na faixa etária entre 14 e 44 anos. Além do monitoramento do peso e da altura, a iniciativa tem como objetivo acompanhar o crescimento infantil, o desenvolvimento gestacional e a atualização da caderneta de vacinação dos assistidos.

Documentação necessária e orientação preventiva

Para realizar o procedimento, os beneficiários devem comparecer à unidade munidos de documento de identificação oficial com foto, Cartão Nacional de Saúde (SUS), Número de Identificação Social (NIS) e, nos casos aplicáveis, a caderneta de vacinação atualizada das crianças ou o cartão da gestante.

A coordenadora do Bolsa Família na Secretaria Municipal de Saúde, Raquel Sanches, enfatizou que a mobilização vai além do cumprimento burocrático e atua diretamente na promoção da saúde pública no município.

“Esperamos as famílias do Manoel Corrêa e das redondezas não apenas para cumprir uma obrigação, mas para fazer o acompanhamento preventivo dessas famílias, de modo a garantir a sua saúde e bem-estar”, ressaltou a coordenadora.

Serviço e atendimento presencial

O atendimento na ESF Manoel Corrêa será realizado de segunda a quinta-feira, no horário das 8h às 17h. A unidade de saúde está localizada na Rua 7, s/nº, no bairro Manoel Corrêa.

A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio para verificar o cronograma de pesagem nas demais unidades do município e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para livre manifestação.