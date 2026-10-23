ESF do Manoel Corrêa em Cabo Frio Foto: Reprodução
ESF Manoel Corrêa realiza pesagem do Bolsa Família na próxima semana
Beneficiários devem comparecer à unidade entre 26 e 29 de outubro para cumprir condicionalidade do programa
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Cabo Frio recebe feira de emprego e empreendedorismo na praça Porto Rocha
Ação reúne empresas, elaboração de currículos e consultoria gratuita para novos negócios na Região dos Lagos
Vigilância Sanitária interdita supermercado em Cabo Frio
Estabelecimento no Jardim Esperança foi fechado nesta quinta (22) após denúncias de irregularidades no açougue e problemas de higiene
Homem é preso em Cabo Frio após tentar matar ex-companheira em MG
Suspeito aplicou golpe "mata-leão" na vítima em Belo Horizonte e fugiu para a Região dos Lagos para evitar prisão
Vanda Maria Nogueira Gonçalves, avó do prefeito de Cabo Frio, morre aos 91 anos
Matriarca da família do prefeito Dr. Serginho e da deputada Dra. Gabriela será sepultada no Cemitério Santa Izabel
Inea investiga abertura de canal entre lagoa e mar na Praia do Foguete
Rompimento da faixa de areia na divisa entre Cabo Frio e Arraial do Cabo altera paisagem e é monitorado por órgãos ambientais
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